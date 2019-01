SÉANCE PLÉNIÈRE, CONSACRÉE AUX QUESTIONS ORALES Plusieurs ministres à l'oeuvre à l' APN

Il s'agit des Travaux publics et des Transports, Solidarité nationale, Moudjahidine, Sports...etc.

Plusieurs membres du gouvernement ont répondu aux questions orales des députés lors d'une séance plénière de ce jeudi à l'APN.

16 questions sont programmées à cette plénière et seront adressées à sept ministres. Dans ce contexte, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène a affirmé que «la réalisation des stations de péage au niveau de l'autoroute Est-Ouest se faisait en fonction du nombre d'échangeurs exploités, lesquels relient plusieurs wilayas et régions à cette autoroute», indiquant que «la réalisation de nouveaux échangeurs requérait des études techniques et financières approfondies». Il a fait savoir que dans le cadre des opérations d'acquisition de nouveaux avions par Air Algérie pour renouveler sa flotte, une partie de ces avions sera destinée au remplacement des avions de type ATR du transport des voyageurs vers les wilayas du Sud. A cette occasion, il a rappelé «les principaux chantiers de son secteur, dont le renouvellement de la flotte d'Air Algérie (acquisition de 25 nouveaux avions), ce qui permettra à la compagnie de couvrir de nouvelles lignes vers les pays africains et les longs courriers vers les lignes intérieures et internationales». Lors de la même plénière, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affiché «son souhait de voir augmenter le taux d'emploi des personnes aux besoins spécifiques dans les PME, fixé actuellement dans la proportion de 1% de leur effectif», ajoutant que cette démarche «s'inscrit dans le cadre de la révision de la loi 09-02 du 2 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées en vue de son adaptation à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, notamment les articles 26 et 27 portant sur le droit de la personne handicapée à la réinsertion dans le monde du travail». De son côté, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré que «son département veillait à promouvoir les musées pour préserver la mémoire nationale et transmettre son message aux générations montantes».

Dans ce cadre, il a cité les dispositions du décret exécutif N 17-203 daté du 22 juillet 2017 modifiant et complétant le décret exécutif N°08-170 daté du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de musées régionaux du moudjahid, notamment en ce qui concerne le changement d'appellation d' «annexes du musée du moudjahid à musées de wilayas du moudjahid».