BOUIRA La Cnas sensibilise les employeurs

Par Abdenour MERZOUK -

«Plus d'un tiers du secteur public, soit 31% de l'effectif global et plus précisément l'Education nationale, la santé publique et les collectivités territoriales, ne déclare pas dans les délais ses fonctionnaires et de fait, prive ces derniers de leurs droits», cette déclaration émane du directeur de la Cnas de Bouira en marge de la journée de sensibilisation pour inciter les organismes à déclarer leurs personnels.

A la question de savoir pourquoi cette situation, le premier responsable de la caisse de la sécurité sociale l'attribue au motif que les institutions publiques ne sont pas frappées du sceau des pénalités. «C'est en partie dû au fait que les administrations publiques ne soient pas touchées par le régime des sanctions financières», dira Mohamed-Réda Abdelli.

A l'opposé et différemment des autres secteurs, les employeurs privés sont plus «corrects». «En plus de 83% des opérateurs privés qui déclarent leurs employés dans les temps impartis, car ils sont assujettis aux sanctions prévues en cas de retard», a ajouté le directeur. Jusqu'au 31 décembre dernier date de clôture de l'exercice de l'année écoulée, Mohamed-Reda Abdelli précisera que la wilaya de Bouira enregistre 6863 employeurs tous secteurs confondus sur un total d'une main-d'oeuvre active comptant 185.122 de salariés affilés à la Cnas locale. Ce chiffre se répartit entre un secteur économique public qui comptabilise 168 employeurs pour 43.909 salariés et un secteur économique privé qui se résume à 6468 employeurs pour 30.447 salariés déclarés et enfin l'administration publique avec 206 employeurs pour 110.685 fonctionnaires assurés auprès de la Cnas de Bouira. Revenant sur les objectifs et perspectives de pareilles manifestations, le directeur de la Cnas de Bouira dira: «Le but de ces journées, est de préserver le droit des salariés. Car il y va de leur avenir et de leur couverture sociale.»