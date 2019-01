BEJAÏA La Protection civile dresse son bilan

Par Arezki SLIMANI -

Les routes et les plages de Béjaïa ont été moins macabres durant l'année 2018 qui a connu aussi une faible affluence comparée à l'année 2017.

La wilaya de Béjaïa a reçu un peu plus de 5 millions d'estivants durant l'année 2010, contre près de 10 millions durant l'année 2017; ce qui explique sans doute la baisse des décès sur les routes et les plages de la wilaya, qui se chiffrent respectivement à 43 et 14 morts contre 22 et 66 l'an dernier. Le bilan présenté par la direction de la Protection civile de la wilaya pour l'année, l'atteste.

Les éléments des 19 unités de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa ont effectué durant l'année 2018 quelque 36 154 interventions pour des opérations diverses contre 36.247 pour l'année précédente.

Ces interventions se répartissent comme suit 27.750 interventions hors plages et 8 404 interventions durant la campagne de surveillance des 34 plages et baignades allant du 1er juin au 30 septembre de l'année 2018. Les opérations de secours et évacuations sanitaires s'établissent à 14.940 interventions, qui ont permis d'évacuer 2672 blessés et 12 120 malades.

En matière d'accidents de la route, les secours de la Protection civile sont intervenus 1 768 fois pour accidents de la route qui ont causé 2 086 blessés et malheureusement 43 décès. Pour les incendies, les sapeurs-pompiers de la wilaya sont intervenus pour 1 630 foyers dont 99 en milieu urbain, 25 dans les industries, 1246 feux de forêts, 76 feux sur des véhicules et autres engins et 1084 feux divers.

Pour les opérations diverses qui ont nécessité l'intervention de la Protection civile, il a été enregistré 7 172 opérations durant l'année 2018.Pour les interventions durant la saison estivale, la Protection civile de Béjaïa a assuré la surveillance de 34 plages pour une affluence de 5,7 millions de baigneurs enregistrés. Sur les 8 404 interventions ont été enregistrées au niveau des 34 plages autorisées à la baignade, 14 baigneurs y ont laissé la vie par noyade, 3 518 autres ont été sauvés d'une noyade certaine, 4231 baigneurs soignés sur place, 283 estivants ont été évacués vers les centres de soins et 387 personnes sauvées à bord d'embarcations diverses. 271 ha de végétation, 7,9 ha et 2 049 arbres fruitiers et 558 bottes de foin et de paille ont été détruits par les flammes lors des feux de forêt qui se sont déclaré dans différentes régions de la wilaya, imposant quelque 638 interventions des sapeurs-pompiers. Les mois de juin, juillet et août ont enregistré respectivement 203, 188 et 163 départs de feu.