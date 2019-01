ALGER 4 ans de prison pour tentative de viol sur mineur

Par Hasna YACOUB -

Une petite fille de 10 ans va garder et pour longtemps en mémoire, cette fatidique journée où un repris de justice a essayé de la violer. Cette affaire a éclaté après un dépôt de plainte de la mère de la victime. Tout a commencé le jour où la maman, contactée par un de ses proches pour lui prêter son appartement afin d'y organiser des fiançailles, a laissé sa fille assister à la fête alors qu'elle, elle était obligée de rejoindre son poste de travail. Une fois la fête terminée et après le départ de tous les présents, l'agresseur qui faisait parti des invités, est revenu sur ses pas et a frappé à la porte. La petite fille a hésité dans un premier temps à lui ouvrir, mais il réussit à la convaincre en lui disant que sa mère lui a demandé de fermer le robinet de gaz et de récupérer des documents qu'elle aurait oubliés sur le canapé du salon. Une fois à l'intérieur, le repris de justice tente d'amadouer la petite fille et de s'approcher d'elle pour satisfaire ses envies bestiales. Sous le choc, la fillette va réussir toutefois à crier à gorge déployée pour alerter les voisins qui accourent pour la sauver des mains, de son agresseur.

Face au juge, la victime va maintenir ses dires et accuser le jeune homme d'avoir attenté à sa pudeur. Il sera condamné à quatre ans de prison ferme par le tribunal de Chéraga.