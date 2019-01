LE SECTEUR TIENDRA SES ASSISES LUNDI ET MARDI PROCHAINS Le grand chantier du tourisme

Par Abdelkrim AMARNI -

La rencontre, verra la participation de quelque 1000 représentants de différents partenaires, professionnels et acteurs du secteur.

Il s'agira également de dégager une vision prospective à l'horizon 2030, a indiqué un responsable du secteur. Organisées par le ministère du Tourisme et de l'artisanat, en coordination avec l'Agence nationale de développement du tourisme (Andt), sous le haut patronage du président de la République, les Assises nationales du tourisme constituent «une occasion idoine pour mettre en avant, en toute objectivité, les points positifs et négatifs du Sdat Schéma directeur d'aménagement touristique, afin de pallier les lacunes et adopter des plans et des programmes susceptibles de promouvoir le tourisme en Algérie, dans le cadre d'une vision prospective basée sur la réalisation des objectifs du développement intégré», a déclaré le directeur général de l'Andt, Noureddine Nedri. La rencontre qui verra la participation de quelque 1000 représentants de différents partenaires, professionnels et acteurs, permettra également de rechercher les moyens d'adapter ce schéma aux nouveautés enregistrées dans le domaine du tourisme, afin d'asseoir une destination Algérie singulière, diversifiée, durable et attractive». Ces assises seront sanctionnées par des recommandations «susceptibles de relancer les différentes formules touristiques pour aboutir à une vision future qui tienne compte des importants atouts naturels, civilisationnels, culturels, religieux, historiques et archéologiques que recèle l'Algérie, a-t-il poursuivi. Rappelant que les assises régionales organisées précédemment au sud, à l'est et au centre du pays, Nedri a souligné l'importance des Assises nationales pour «la promotion et la diversification de l'activité touristique, en oeuvrant à assurer la qualité, à respecter l'environnement et à construire une destination touristique capable de capter des marchés internationaux, couvrir la demande interne et offrir des prestations de qualité à la hauteur des attentes du client». Il a estimé, en outre, que le schéma soumis au débat et à l'actualisation «est un cadre référentiel pour développer le tourisme, élaborer des visions prospectives en la matière et arrêter des mécanismes opérationnels pour la concrétisation des objectifs de construction de cette destination, à travers la diversification de l'offre touristique nationale et l'élaboration de programmes promotionnels en vue de faire connaître les potentialités touristiques de l'Algérie et encourager l'investissement». Les participants à ces travaux devront mettre l'accent, selon Nedri, sur l'impératif de «généraliser la numérisation du secteur en termes de gestion de dossiers et de programmes sectoriels pour faciliter les procédures administratives relatives à l'investissement et sur l'importance de consolider l'action commune avec les secteurs concernés, en l'occurrence l'environnement, les transports, la santé, les collectivités locales, la formation et la recherche scientifique». L'importance de renforcer la décentralisation de la gestion et de la prise de décision et de veiller à l'application des différents programmes de développement, seront également mis en avant, a-t-il ajouté. Ils devront débattre également des moyens à même de «dynamiser et parfaire l'offre touristique et proposer un cadre juridique et réglementaire le régissant», «la modernisation des établissements de formation relevant du secteur et l'actualisation des programmes pédagogiques» outre «la promotion de la culture touristique dans la société».