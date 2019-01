ALGER Il lui promet le mariage avant de la kidnapper

Par Hasna YACOUB -

Elle, c'est une étudiante d'une vingtaine d'années, lui, un baron de la drogue, originaire de Sétif. Rien ne présageait le fait que ces deux personnes allaient se croiser un jour et faire un chemin ensemble. Mais il s'agit d'un chemin truffé d'épines.

Un cauchemar pour la jeune étudiante. Cette dernière a connu son agresseur l'été dernier par le biais des réseaux sociaux. Après une période, le jeune homme lui propose le mariage et va même discuter avec sa mère pour donner plus de crédit à son intention. Mais au cours de ces fiançailles virtuelles, le jeune Sétifien se déplace à Alger et demande à sa dulcinée de le rejoindre à la station de bus pour lui remettre des cadeaux. Ce qu'elle fit.

Mais, comme elle le racontera plus tard aux enquêteurs, après cette entrevue, elle ne se rappelle plus de rien, du fait qu'elle s'est réveillée dans une chambre à coucher dans un état déplorable. Elle venait d'être violée par son prétendu fiancé qui va la menacer de publier ses photos sur les réseaux sociaux et même de la tuer si jamais elle venait à le dénoncer. Par peur du scandale, cette dernière ne va rien dire et va continuer à subir les menaces de son agresseur.

Elle va ainsi accepter de passer quelques jours avec lui à Sétif où il ne va pas seulement abuser d'elle, mais la forcer à prendre de la drogue et exiger d'elle de lui verser une somme d'argent pour ne pas publier ses photos. Mais un drame ne survient jamais seul et quand la jeune fille s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a décidé de porter plainte. L'enquête, menée par les services de sécurité, a permis de confirmer une bonne partie de la version de la victime, dont le versement de la somme de 80.000 DA sur le compte d'un ami de l'agresseur.

Convoqué pour entendre sa version des faits, le jeune Sétifien était dans l'incapacité de se présenter, étant déjà en détention préventive pour une affaire de trafic de stupéfiants. Il sera prochainement entendu.