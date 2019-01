Le FFS dénonce une campagne de destabilisation

Dans une mise au point envoyée, hier, à notre rédaction, le Front des forces socialistes a dénoncé une «campagne de déstabilisation» orchestrée contre le parti par «des personnes en rupture de lien organique avec le parti». Soulignant que cette campagne est «relayée par des blogs et des pages facebook utilisant le logo et le sigle de FFS», et par «des journalistes qui colportent de fausses informations et animent des campagnes de dénigrement à l'encontre des dirigeants du parti, bafouant toutes les règles juridiques et d'éthique».

Dans sa mise au point, le FFS a noté que certains de ces articles versent dans «des vociférations et des calomnies mensongères», dénigrant la direction nationale élue au congrès extraordinaire du 20 avril 2018, démocratiquement, par la majorité des congressistes.

Le FFS dénonce ainsi «cette campagne, qui démontre que la ligne du parti, dérange le pouvoir et ses relais médiatiques». Enfin, le plus vieux parti d'opposition a rappelé qu'il se réserve le droit d'ester en justice toute personne qui diffame et/ou insulte les dirigeants, les instances et les militants du parti.