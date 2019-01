Messahel représente Bouteflika au Forum de Davos

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd'hui, en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos (Suisse), a indiqué hier un communiqué de son département. «Représentant du président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part aux travaux de la réunion annuelle du Forum économique mondial, le 22 janvier 2019, à Davos-Klosters (Suisse)», précise la même source. En tant que panéliste, le ministre des Affaires étrangères, animera une session intitulée «Paix et Réconciliation nationale», organisée par le Forum économique mondial, où il fera une contribution sur «l'expérience algérienne en la matière, notamment, la politique de Réconciliation nationale conduite par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika», ajoute le communiqué. Le Forum de Davos, qui est à sa 49ème édition «est un rendez-vous annuel important qui vise à contribuer à l'élaboration de l'agenda international sur les questions politiques, économiques, socioculturelles, et de paix et de sécurité internationales», souligne le MAE.