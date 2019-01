COMPOSÉ DE 15 MEMBRES DONT DEUX FEMMES Un réseau de "cyber nikah"à Blida

Les enquêtes menées par les services de sécurité et du renseignement de la wilaya de Blida ont permis la neutralisation d'un groupe terroriste composé d'une quinzaine d'individus, dont deux femmes. Ces dernières ont lié des relations avec les terroristes via les réseaux sociaux. L'enquête, menée par la brigade anticybercriminalité a permis de confirmer que les deux femmes échangeaient des photos coquines avec les terroristes. B.M., la quarantaine, a proposé, en utilisant des comptes différents sur les réseaux sociaux, le mariage à plusieurs terroristes de Daesh, tout en affirmant sa disponibilité à les rejoindre pour combattre en Libye. Nouria, la deuxième inculpée dans cette affaire, est une femme mariée de 43 ans, connue par les services de sécurité après son inculpation dans une première affaire liée au terrorisme. Cette dernière, et selon l'enquête, a contacté Abou El Baraâ, avec lequel elle échangeait des photos coquines et osées. Selon ses aveux, elle était tombée amoureuse de ce terroriste et, par peur que son infidélité ne soit découverte, elle prenait le soin de cacher son téléphone portable, bien loin des regards. En approfondissant leurs investigations, les services de sécurité ont réussi à arrêter plusieurs autres personnes qui soutenaient le groupe, mais aussi à déjouer certains de leurs plans, dont un attentat contre un gardien de prison, une attaque contre une caserne et une opération d'achat d'armes.