ORAN Un journaliste photographe disparaît en mer

L'alerte est maximale. Le journaliste photographe du quotidien d'Oran, Karim Benhalima, fait l'objet de vastes recherches, en pleine mer, lancées par la Protection civile d'Oran ayant mobilisés 20 plongeurs. Pour cause, le journaliste, se donnant à son loisir habituel la pêche à bord d'une embarcation, a subitement disparu dans le Vieux Rocher, prés de Mers El Kebir. S'agit-il du naufrage de l'embarcation le transportant? Aucune indication n'a, jusqu'à hier soir, été donnée hormis sur sa disparition dans l'eau après que le journaliste a fait une chute de la petite barque suite à l'agitation soudaine des ressacs de la mer et des courants marins. Se rendant sur les lieux, le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, a été catégorique en mettant l'accent sur le renforcement des recherches tout en ordonnant la mobilisation de tous les moyens dont un hélicoptère de sauvetage et des recherches devant ratisser les lieux de la disparition du journaliste-photographe. À l'heure où nous mettons sous presse, les sapeurs-pompiers et les plongeurs bravent les grands courants marins et de hautes vagues en opérant d'incessantes plongées sous-marines un peu partout dans le lieu du signalement donné quant à la disparition du journaliste photographe. Aussi, plusieurs journalistes se sont déplacés à Mers El Kebir pour suivre de près les recherches et leur évolution.