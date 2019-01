BÉJAÏA Des établissements scolaires perturbés

Par Arezki SLIMANI -

Le mouvement de grève, initié par quatre entités syndicales, a perturbé le secteur de l'éducation, hier à Béjaïa.

Plusieurs établissements scolaires ont été paralysés totalement ou partiellement, par cette grève de deux jours décrétée par l'intersyndicale de laquelle s'est démarqué le Cnapeste, qui sera toutefois présent aujourd'hui lors du rassemblement prévu devant la direction de l'éducation. Selon Nabil «Ferguinis, du Satef, le mouvement de grève a été suivi à 74%», tandis que d'autres sources, notamment dans la région de Sidi Aïch, affirment totalement le contraire soulignant que le mouvement «a été totalement ignoré». Les enseignants et les travailleurs du secteur de l'Education nationale s'invitent de nouveau à un bras de fer avec la tutelle. Dans leur démarche, les syndicats espèrent «recouvrer le droit à la préretraite, obtenir l'application du décret présidentiel n° 266/14 revalorisant les diplômes universitaires avec effet rétroactif, la création d'une prime spéciale pour les corps communs et les ouvriers professionnels, la réduction du volume horaire pour tous les paliers, en respectant le volume de travail et des fonctions, la révision des programmes et des progressions scolaires, l'actualisation de la prime de zone, qui n'est pas révisée depuis 1989, en fonction du nouveau salaire de base, une prime, l'équitabilité pour les corps lésés: économes, conseillers d'orientation et le rétablissement des droits des enseignants formés après 2012». Dans la foulée, les syndicats rejettent «toute atteinte au congé hebdomadaire et aux congés de maladie» et déplorent «l'échec du dialogue», car, explique-t-on, «il n'y a pas eu de réponses concrètes à nos revendications». La tutelle s'est contentée, à leurs yeux, «de promesses et d'engagements verbaux». De ce fait, «nous exigeons un dialogue sérieux», soutient Nabil Ferguinis, qui fait remarquer que «jusqu'à présent nous n'avons pas eu de procès-verbaux conjoints, comme promis par la tutelle», regrettant par la même occasion le fait que «la ministre ait inclus les syndicats et les associations de parents d'élèves qui n'ont pas déposé de préavis de grève dans les négociations, alors qu'ils n'ont rien à faire dans cette affaire». A noter enfin qu'un rassemblement de protestation est prévu aujourd'hui à 14 h devant le siège de la direction de l'éducation.