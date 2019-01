MONOXYDE DE CARBONE Un homme tué et deux femmes sauvées in extremis

Par Kamel BOUDJADI -

Les éléments de la Protection civile de l'unité d'Azazga sont intervenus, dans la nuit de dimanche à lundi, pour l'évacuation d'une personne décédée, asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à gaz naturel dans une maison du village Cheurfa, commune d'Azazga. La victime est un vieil homme âgé de 64 ans. Les éléments de la Protection civile, précise le communiqué, l'ont trouvé allongé par terre au salon de son domicile, à côté d'un chauffage à gaz allumé. Toujours à cause du gaz de monoxyde de carbone, les éléments de la Protection civile de la ville de Tizi Ouzou sont intervenus pour l'évacuation de deux femmes incommodées par ce gaz qui continue de sévir en Algérie en général et dans la wilaya en particulier. Les deux victimes, qui ont inhalé du monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à gaz naturel dans leur maison située dans la ville de Tizi Ouzou, étaient âgées de 32 et 56 ans. Elles ont été évacuées vers le CHU Mohamed Nedir de Tizi Ouzou. devant cette situation alarmante, la direction de la Protection civile de la wilaya insiste sur les mesures de prévention à prendre pour éviter les intoxications par le monoxyde de carbone, tout en rappelant que la vérification des bouches d'aération, la vérification des conduites de gaz et d'évacuation des gaz brûlés, ainsi que la vérification des appareils de chauffage par un agent spécialisé est impérative.