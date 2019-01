SONATRACH SIGNE UN CONTRAT DE PRÈS DE 53 MILLIARDS DE DA Le GNL algérien hisse les voiles

Par Mohamed TOUATI -

La compagnie nationale des hydrocarbures et l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company ont conclu, hier, un accord pour l'extension du port pétrolier de Skikda.

Sonatrach ambitionne de se faire une place au soleil. Se positionner dans le Gotha mondial du secteur de l'énergie. Un cercle fermé qui lui entrouvre irrésistiblement la porte au fur et à mesure qu'elle se déploie, qu'elle prend de l'envergure à travers des projets qui la propulseront parmi les cinq plus grandes compagnies mondiales: un objectif qu'elle s'est fixé. Le contrat qu'elle vient de conclure constitue une autre marche qui lui permettra de l'atteindre. La compagnie nationale des hydrocarbures et l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company ont signé hier un accord, d'un montant de près de 53 milliards de dinars, pour l'extension du port pétrolier de Skikda. Quel est son but? «Ce projet, consistant à réaliser une jetée GNL et des infrastructures maritimes et portuaires, permettra l'optimisation de la production du complexe GNL, le chargement des méthaniers de grande capacité pouvant atteindre 220.000 m3 et le chargement des tankers allant entre 50.000 et 250.000 tonnes.» indique une dépêche de l'APS datée du 21 janvier. Sa mise en service est prévue dans 28 mois à partir de l'entrée en vigueur de ce contrat. Quelle sera sa fonction? «Il consistera aussi à la reconversion du poste existant GNL pour le GPL, l'adaptation du poste existant pour le déchargement des méthyl tert-butyl éther ainsi que la réalisation d'un nouveau poste d'accostage pour navires avec une aire de stockage pouvant atteindre 15 hectares», indique la même source. La réalisation d'une nouvelle jetée de GNL et l'extension du port pétrolier de Skikda permettront au mégatrain GNL, situé dans cette wilaya, de porter sa production à sa capacité nominale et de l'accostage de navires de grandes capacités, ouvrant ainsi des perspectives supplémentaires de marchés pour le GNL algérien. Ce qui ne doit pas faire perdre de vue l'énorme consommation locale de gaz naturel qu'il devient impératif de stabiliser. Le P-DG de Sonatrach a saisi l'opportunité de la signature de ce contrat entre l'entreprise qu'il dirige et l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company pour lancer l'alerte.

L'Algérie, dont la production actuelle de gaz naturel oscille entre 130 et 140 milliards de m3, a exporté en 2018 pour une quantité qui tourne autour de 50 milliards de m3, soit quasiment la même quantité que celle exportée en 2017, a ajouté le patron de Sonatrach.Selon les chiffres du ministère de l'Energie, la production actuelle de l'Algérie en gaz naturel qui est de 130 milliards de m3 est répartie ainsi: 50 milliards de m3 sont destinés à la consommation interne, 50 milliards de m3 sont réservés à l'exportation et 30 milliards de m3 consacrés à l'activité des puits pétroliers. Ce qui ne doit pas faire perdre de vue que Sonatrach brille et se montre très offensive en ces moments plutôt moroses sur le plan économique.

Le 21 décembre 2017 un accord de coopération a été conclu avec la société indonésienne Pertamina. La compagnie nationale des hydrocarbures qui sera dotée d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures en 2019 a déjà séduit la major américaine, ExxonMobil. Le groupe Anadarko, présent en Algérie depuis plusieurs années, a quant à lui, émis le souhait d'augmenter ses investissements dans le pays...Et tout récemment, elle vient de faire une entrée fracassante au sein de la principale organisation du patronat italien dans une conjoncture économique difficile. Et ce n'est certainement pas fini...