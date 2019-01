ORAN Plusieurs écoles paralysées

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les cinq syndicats ont tourné le dos à la ministre en boudant la rencontre d'Oran.

Plusieurs responsables de l'intersyndicale n'ont pas dissimulé leur satisfaction pour ce qu'ils qualifient de réussite de leur mouvement de grève. Estimant leur action «positive», ils avancent un taux oscillant entre 70 et 75% du suivi du débrayage, lancé à partir d'hier, un peu partout dans plusieurs écoles de la wilaya d'Oran. Les grévistes affirment, avec satisfaction, que le débrayage est à 100% au lycée de la cité des Oliviers, El Barki, Les Castors et les lycées d'Aïn El Türck.

Ils précisent que «la réussite d'un tel coup est tributaire de la mobilisation des enseignants du palier secondaire qui n'ont pas été effrayés, en se lançant dans la grève tout en étant suivis par les enseignants du palier primaire malgré les fortes pressions qu'ils ont subi pour surseoir à leur action en revenant sur leur décision, le débrayage. Ces pressions se résument au fait que des cadres hiérarchiques ont, selon des grévistes, dépassé l'entendement en «s'ingéniant» à l'art de la pratique de ce qu'ils qualifient de charge, opérées à leur vis-à-vis, une manière de ridiculiser les grévistes, en les intimidant.

C'est un comportement «irresponsable» qu'ils ont dénoncé, en mettant à l'index un inspecteur de l'éducation qui s'est mis de la partie en empêchant, hier matin, les grévistes d'accéder à l'établissement scolaire de Braya, localité située à près de 40 km au sud-ouest de la wilaya d'Oran. Des grévistes estiment que de telles intimidations n'ont rien changé dans la mobilisation des instituteurs prêts à assumer leurs responsabilités, en poursuivant leur mouvement malgré les fortes pressions de l'administration «s'ingéniant» à l'art de «la diversion» en semant le doute, le trouble et la zizanie parmi les grévistes en les dispersant à coups d'intox et d'informations erronées.

Un cadre de l'Unpef dira dans ce sens que «ces coups d'un autre âge et ces tentatives d'intimidation n'ont rien changé quant à la détermination des grévistes». Hier, les membres composant l'intersyndicale ont tenu à montrer leur force en tenant un sit-in devant la direction de l'éducation de la wilaya.

«C'est une occasion de démontrer notre force de frappe, notre mobilisation et notre détermination à poursuivre notre mouvement en dépit des bâtons dans les roues que l'on nous met», dira un autre responsable de l'intersyndicale, expliquant que «notre mouvement s'inscrit, d'ores et déjà, dans la durée, jusqu'à la satisfaction de nos revendications reposant essentiellement sur le logement, la prime du Sud, la réforme de l'éducation et la question des libertés syndicales». Les signes du conflit, opposant le ministère de l'Education nationale et des enseignants, ont été perceptibles samedi dernier, à l'occasion de la visite de travail effectuée par Nouria Benghebrit dans la wilaya d'Oran. Les cinq syndicats autonomes ont tout simplement tourné le dos à la ministre, en boudant la rencontre d'Oran.