TIZI OUZOU Ils étaient 60% à débrayer

Par Aomar MOHELLEBI -

Ce sont les communes situées au sud et à l'est de la wilaya qui ont le plus répondu favorablement à cet appel à la grève.

La grève à laquelle a appelé l'intersyndicale du secteur de l'éducation dans la wilaya de Tizi Ouzou pour la journée d'hier lundi, a enregistré un taux de suivi de 60% pour cent selon les responsables du syndicat Unpef et des autres organisations syndicales partie prenante dans ce mouvement de protestation. Ce sont les communes situées au sud et à l'est de la wilaya qui ont le plus répondu favorablement à cet appel à la grève à l'instar des établissements scolaires situés dans les communes dépendant des dairas d'Azazga, Bouzeguene, Mekla, Maâtkas... Au chef-lieu de wilaya, en revanche, l'appel en question semble avoir été boudé.

La raison est due au fait que c'est le syndicat Cnapeste qui est le plus représentatif dans la ville de Tizi Ouzou. Or, il se trouve qu'il avait annoncé la veille qu'il n'était pas concerné par l'action de protestation en question. Il y a lieu de souligner en outre que l'intersyndicale du secteur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a décidé, hier, de poursuivre ce mouvement de protestation en appelant, cette fois-ci, l'ensemble des travailleurs du secteur de l'éducation à observer aujourd'hui, mardi, un rassemblement de protestation devant le siège de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou afin d'exiger de la tutelle la prise en charge des revendications soulevées à l'échelle nationale. Il y a lieu de rappeler, que cette année scolaire, contrairement à celle de l'année dernière s'est plutôt déroulée dans de bonnes conditions dans la wilaya de Tizi Ouzou où pratiquement on n'a enregistré aucune grève à l'appel des syndicats des enseignants. Ce qui n'était pas du tout le cas l'année scolaire précédente, au cours de laquelle le secteur de l'éducation dans la wilaya de Tizi Ouzou avait été paralysé pendant plusieurs mois, durant le premier trimestre, à l'appel du syndicat Cnapeste. Ce qui n'a pas été sans perturber sérieusement la scolarité des élèves, surtout ceux des classes d'examen. Fort heureusement, après la levée de la grève, les enseignants ont fourni tous les efforts nécessaires ainsi que les élèves et, à la fin de l'année, la wilaya de Tizi Ouzou a réussi, contre vent et marées à garder la première position à l'échelle nationale en arrachant les meilleurs résultats au baccalauréat, mais aussi au BEM et à l'examen de passage en 5ème. Par ailleurs, une deuxième action de protestation a eu lieu également, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, des citoyens demandeurs de logements sociaux ont, dès la matinée bloqué l'entrée principale du siège de la wilaya avec des pneus brûlés. Ils ont également barré toutes les routes longeant le siège de la wilaya. Il s'agit d'habitants de plusieurs quartiers de la ville de Tizi Ouzou, lesquels, semble-t-il, ont été exclus de la liste des bénéficiaires de logements sociaux, qui devait être rendue publique hier lors d'une conférence de presse que devait animer le chef de la daïra de Tizi Ouzou à cet effet. Suite à cette action de protestation, la conférence de presse a été annulée à la dernière minute, nous a-t-on informé.