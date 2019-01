ASSISES NATIONALES DU TOURISME Les défaillances du secteur auscultées

Par Madjid BERKANE -

La qualité des services dans les infrastructures hôtelières et la promotion de la destination Algérie à l'étranger sont encore faibles.

L'amélioration de la qualité des services au sein des établissements hôteliers et la promotion de la destination Algérie sont les deux objectifs que s'est fixés le ministère du Tourisme pour les Assises nationales du tourisme dont le coup d'envoi a été donné, hier, au Palais des nations à Alger. Le cap est mis sur ces deux objectifs, explique Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme, car ce sont les deux défaillances dont souffre encore le secteur en Algérie. «La qualité des services dans nos infrastructures hôtelières et la promotion de la destination Algérie à l'étranger sont encore faibles. pour remédier à ces deux défaillances», a indiqué le ministre au cours du point de presse qu'il a animé en marge de l'événement. Les autres objectifs du Schéma directeur d'aménagement touristique (Sdat) lancé en 2008 sont presque atteints», a fait remarquer en outre Benmessaoud. «Les capacités de nos infrastructures hôtelières en lits sont assez suffisantes. Nous avons désormais 140.000 lits et nous allons réceptionner au cours de cette année ou au plus tard l'année prochaine 120.000 autres lits. La décentralisation de la décision est à présent un objectif atteint. Nous avons banalisé l'acte d'investir. Tous les documents nécessaires pour lancer son projet sont accessibles à l'échelle locale», a précisé le conférencier. Les objectifs du Sdat ont été atteints grâce,explique le ministre, à l'intérêt permanent accordé par le président de la République au secteur du tourisme. «Le développement du secteur du tourisme arrive en troisième position, après l'agriculture et l'industrie dans la nouvelle stratégie économique de l'Etat. Le secteur du tourisme est pourvoyeur de richesse et d'emploi. Le secteur fait travailler présentement un million d'employés», rappelle-t-il. S'exprimant par ailleurs sur le coût des prestations hôtelières jugées par d'aucuns de très élevé, le ministre a indiqué que les prix ne sont pas aussi chers. Les clients ont le choix des prestations en fonction de leurs capacités financières. «Ce qui fait baisser les prix, souligne Benmessaoud, est la concurrence entre les prestataires. Cette étape sera atteinte prochainement», note-t-il. Le ministre a saisi par ailleurs l'occasion pour rappeler que le gouvernement a procédé, dans le but d'encourager le tourisme local, à la réduction des prix des billets d'avion d'Air Algérie de 50% et la réduction des prix des prestations au niveau de ces hôtels de 20 à 25%. Répondant en outre sur les raisons qui font que les touristes algériens préfèrent encore passer leurs vacances dans des pays étrangers, particulièrement en Tunisie, le premier responsable du secteur a souligné que cet état de fait est un bon signe. «Il renseigne sur l'existence d'une couche moyenne en Algérie», fera-t-il observer, rappelant que les citoyens ont le droit de voyager dans n'importe quel pays. Sur la question de la négligence du tourisme de montagne, Abdelkader Benmessaoud a indiqué que ce type de tourisme bénéfice d'un grand intérêt de la part des autorités. «De nombreuses opérations d'aménagement de forêts récréatives ont été effectuées à travers le pays. Ce genre d'opérations sera étendu à d'autres forêts», a-t-il ajouté.