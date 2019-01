UN PETIT ESPAGNOL COINCÉ DEPUIS 10 JOURS DANS UN PUITS ARTÉSIEN Un drame qui rappelle Ayache

Par Abdelkrim AMARNI -

Dans le cas du petit Julen, comme ce fut pour Ayache, une course-contre la montre est engagée depuis une dizaine de jours déjà.

A l'heure où sont écrites ces lignes, les chances de sauver le petit Julen, tombé dimanche dernier dans un puits de 100 mètres de profondeur et de 25 cm de diamètre à peine, s'amenuisent. Depuis ce jour, l'Espagne retient son souffle. Les opérations de recherche ont été menées sans relâche et suivies heure par heure par les médias. Les images diffusées en boucle par les télévisions rappellent celles des médias audiovisuels algériens, lors du malheureux épisode du jeune Ayache, tombé lui aussi, dans un puits de même nature, au village Oum Echemel, dans la wilaya de M'sila.

Dans le cas du petit Julen, comme pour celui de Ayache, une course-contre-la-montre est engagée depuis une dizaine de jours déjà. L'une des tentatives des sauveteurs a consisté à creuser un tunnel vertical parallèle au puits dans lequel est tombé le garçonnet, mais comme pour le cas de l'algérien, le massif rocheux a considérablement ralenti les travaux.. Pour réaliser le nouveau puits, les perforeuses «les plus puissantes du marché ont été apportées», a indiqué celui qui dirige l'équipe de techniciens.

Les Espagnols s'accrochent à un mince espoir de retrouver vivant le petit garçon, mais personne ne se fait d'illusions, au rythme de l'avancement de l'opération de perforation et vu la nature géologique du terrain. Consceint que tout est fait pour sauver le garçonnet, il n'y a eu en Espagne aucune polémique ni tentative de politiser le drame, par les médias et les acteurs politiques du pays. Contrairement à l'Algérie, où l'on a vu défiler sur les plateaux des «experts» de tous bords, dont certains sont allés jusqu'à mettre en doute le professionnalisme des agents de la Protection civile, en Espagne le débat n'a pas débordé et personne n'a porté d'accusations stupides, comme on en a vu fleurir sur les réseaux sociaux algériens.

Il faut souligner, à ce propos, que les Espagnols n'ont pas hésité à faire appel à la fameuse entreprise Stockholm Precision Tools AB, une compagnie suédoise qui avait contribué au sauvetage, au bout de 69 jours de 33 mineurs chiliens emmurés. Son expertise s'est révélée insuffisante, sans que l'on entende des accusations gratuites.

Cette course contre-la-montre rappelle aussi celle concernant Alfredo Rampi, un enfant italien retrouvé mort dans un puits près de Rome, en 1981 ou de Jessica McClure Morales, une fillette de 18 mois retrouvée vivante en octobre 1987, après être tombée dans un puits, dans le jardin de sa tante à Midland, au Texas, après 57 heures au fond d'un puits de neuf mètres de profondeur.

C'est dire que ce genre d'interventions peut être couronné de succès ou d'échec, en raison de circonstances objectives qui n'ont rein à voir avec la compétences des sauveteurs.