BOUIRA LES SOLDES: UNE ARNAQUE

Par Abdenour MERZOUK -

La maroquinerie, l'habillement et l'électroménager sont les principaux articles proposés.

Les soldes. Est-ce une conséquence logique du libre marché ou simplement une énième occasion pour saigner les petites bourses? Quand on voit les pratiques douteuses d'une grande enseigne commerçante à Bouira, on penche pour la deuxième probabilité.

En effet, depuis le 15 du mois actuel, un hypermarché installé à Bouira mène une campagne publicitaire sans égale, pour vendre le maximum de ses produits invendus toute l'année. Dans sa tactique mercantile, mais que bon nombre attribuent aux techniques du marketing, cet espace commercial vide des étagères entières pour faire croire à une rupture de stock. Le jour d'après, quelques articles dans chaque rayon sont retirés pour créer le même effet. On fait aussi circuler une information, faisant état du probable transfert de ces lieux en showroom pour véhicules. Ces techniques dûment préméditées agissent sur les clients qui se ruent sur tout ce qui «reste».

Au niveau des magasins de chaussures et d'habillement aussi on utilise les annonces du genre «réduction jusqu'à 70%». Seulement voilà, ces commerçants revoient à la hausse, arrondissent les prix initiaux et les réduisent pour qu'en fin de compte, le client paye avec quelques dinars en moins des anciens prix. Même les articles soldés sont biens ciblés. La maroquinerie, l'habillement et l'électroménager sont les principaux articles proposés. Parce que cette vente est récente dans les us et coutumes de notre société, on assiste donc à des bousculades aux entrées des espaces commerciaux. Très vite, les visiteurs repartent bredouilles et pour cause, ils découvrent que finalement, ces remises ne sont que de la poudre aux yeux. Dans les pays habitués aux soldes, on liquide les stocks pour les renouveler. Chez nous, on tente de rattraper les déficits dus à la baisse du pouvoir d'achat des citoyens grâce à de pareilles campagnes.