BOUIRA Le corporatisme, un fléau social

Par Abdenour MERZOUK -

Quand on travaille à la Sonelgaz on paye moins d'électricité, quand on exerce à télécom on bénéfice de réduction sur les factures, quand on est employé à l'ADE les factures d'eau sont moins volumineuses et moins salées...

Le corporatisme prend des proportions alarmantes. Nul n'ignore que chaque secteur et chaque administration favorisent les «leurs» et quelquefois aux dépens d'un ayant droit émérite. Ainsi, le fils ou fille d'un employé de l'éducation est évalué différemment de ses collègues en classe. On essaye toujours d'arrondir ses notes et de les revoir à la hausse parce qu'il est la progéniture d'un membre de la corporation. Un policier n'osera jamais verbaliser un collègue même si par définition la loi est au-dessus de tous. Au recrutement, un descendant d'un fonctionnaire d'une administration aura toujours un avantage par «respect» à son père parti à la retraite après plusieurs années au service de la boîte. Même sur le volet du pouvoir d'achat, cette manière de faire continue à s'ériger en règle. Quand on travaille à la Sonelgaz, on paye moins d'électricité, quand on exerce à télécom, on bénéfice de réduction sur les factures, quand on est employé à l'ADE, les factures d'eau sont moins volumineuses et moins salées... Aucun mal, peut-être, à ça, sauf quand ce fléau touche des secteurs aussi sensibles, que la santé ou la justice, pour ne citer que ces deux domaines. Aux urgences, il faut connaître un médecin qui vous accompagne pour voir toutes les portes s'ouvrir devant vous. Au nom de la «confrérie», les malades ne sont pas pris en charge de la même manière, puisque balançant d'un revers de la main le serment d'Hippocrate, la ligne directrice de la profession. Récemment, un jeune n'a pas trouvé un avocat pour l'assister dans une audience contre un ex-avocat. Les robes noires contactées, disent ne pas pouvoir plaider contre un ex-collègue. Heureusement que la justice est là pour rétablir chacun dans ses droits sans distinction d'âge, de couleur ou de profession. Ce même corporatisme est allé loin quand un ancien wali de Bouira, dans le cadre du programme LSP, avait «regroupé» «les journalistes dans une cité, les fonctionnaires de la wilaya dans une autre, les travailleurs de l'APC dans un bloc à part... par le passé, il y avait la cité des policiers, maintenant il y a la cité des enseignants, celle des journalistes, des cadres de la wilaya...le recours à pareille méthode divise la composante humaine de la société et crée des «lobbies» qui se rétrécissent sur eux-mêmes.

Un enseignant doit considérer ses élèves sans aucun préjugé antérieur. Un avocat doit assister son client sans se soucier de la partie inverse, c'est le principe même de son existence.

Un médecin ne doit pas profiter de sa fonction pour faire passer les siens au détriment de cas peut-être plus graves. Le policier fautif doit être verbalisé comme tout citoyen.

La différence entre nos sociétés et celles dites évoluées réside dans l'application de la loi à tous et toutes avec la même rigueur.