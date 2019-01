BOUIRA Les ouvriers de la Sarl Daulphine manifestent

Par Abdenour MERZOUK -

Les ouvriers de l'unité privée de fabrication des faux plafonds et aluminium installée dans la zone d'activité de Bechloul, à l'est de Bouira, sont revenus, hier, à la charge en organisant un sit-in de protestation devant le siège de la wilaya. Les 300 ouvriers sont venus réclamer la réouverture de cette usine appartenant à un investisseur chinois. Pour information, l'unité de production a été fermée il y a 4 mois par arrêté du wali suite à des réserves émises par les directions de l'environnement et de la direction de l'urbanisme. Rencontré en marge du mouvement, le patron, chinois, dans un français à peine compréhensible, nous a affirmé avoir levé l'ensemble des réserves inhérentes à la pollution après installation des bassins de décantation et des filtres purificateurs des rejets dans Oued Ziaane. Le gérant demande la reprise du travail, qui selon lui, est différée à chaque fois. Une solution aurait été trouvée jeudi dernier et une promesse de relance de l'activité aurait été donnée pour au plus tard lundi dernier. Hier, l'administration parlait d'un piétinement sur un terrain limitrophe et la Duac aurait recommandé au gérant l'introduction d'un recours auprès de la commission de wilaya pour une mise en conformité de la bâtisse. L'entreprise«Sarl Daulphine» a accepté de se soumettre à la procédure, mais entre-temps et pour permettre aux ouvriers de reprendre, elle demande la levée de la décision de fermeture, surtout que cet arrêt de 4 mois a sensiblement réduit le plan de charge du fabriquant. Las des allers et retours, le gérant chinois nous a clairement affirmé son intention de déménager et de repartir. Pour préserver les 300 emplois, l'administration peut faire une concession tout en restant ferme quant à l'application de la loi.