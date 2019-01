RN 12 À BÉJAÏA Le calvaire continue

Par Arezki SLIMANI -

Le retard flagrant qu'accusent ses localités en matière de cadre de vie a fait sortir les habitants dans la rue pour réclamer le raccordement de leurs foyers en gaz naturel, mais également à la fibre optique et le revêtement en goudron de la route. La colère ne s'est pas estompée depuis dimanche dernier avec des conséquences incommensurables sur le quotidien des gens, mais également des retombées néfastes sur le développement économique de la wilaya. Le calvaire des usagers des Routes nationales à Béjaïa se poursuit pour la troisième journée consécutive. Hier encore, les usagers empruntant cet important axe routier, qui relie la ville de Béjaïa à la vallée de la Soummam, ont vécu un sérieux calvaire, en raison de cette fermeture. Ce mouvement de contestation a entraîné une anarchie et des embouteillages interminables sur les routes secondaires que des centaines d'usagers ont empruntées dans l'espoir d'arriver à temps à destination. Hier, des étudiants, des travailleurs ainsi que des malades ont été livrés à eux-mêmes, dont certains ont dû rebrousser chemin, tandis que d'autres ont dû avancer à pied. Cette action de protestation a engendré des désagréments à des milliers d'usagers de la RN 12, contraints de faire un long détour via la RN 75 pour rejoindre ou quitter le centre-ville de Béjaïa. Les citoyens frondeurs ont exigé la présence sur les lieux du wali de Béjaïa afin de débloquer la situation. Les usagers pénalisés par ce fléau, dont la capitale des Hammadites a battu tous les records en termes de fermeture des routes à la circulation, ont interpellé les hautes autorités du pays en vue d'intervenir pour mettre un terme à ce phénomène qui n'a de cesse de bouleverser la vie non seulement des Béjaouis, mais aussi de tous ceux qui s'y rendent. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer ce diktat, sur les routes, ces dernières années. Alors que certains interpellent directement les autorités afin d'intervenir et rouvrir les routes, d'autres tentent d'expliquer ce recours devenu désormais, un moyen de faire pression. «Je comprends le silence des autorités car ça rentre dans le cadre de leur politique de pourrissement réservée à notre wilaya, mais je n'arrive pas à comprendre celui des élus? Vivent-ils dans cette wilaya?», s'est interrogé hier un député. «Je ne comprends absolument pas cette manière de faire pour protester», commente un autre citoyen, qui pense que «cette action pénalise beaucoup plus les citoyens que les autorités qui sont à l'origine des insuffisances soulevées par les manifestants.» Le pourrissement s'installe sans qu'aucun responsable ne s'émeuve.

Cette situation qui n'est pas nouvelle à Béjaïa, est partie pour durer quand bien même fait-elle souvent l'objet de dénonciation mais rien n'intervient pour garantir une libre circulation aux citoyens.