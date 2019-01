PRÉSIDENTIELLE 2019 Mouloud Hamrouche out

Par Hasna YACOUB -

C'est sans surprise aucune que Mouloud Hamrouche annonce sa non-participation au prochain rendez-vous électoral. Optant toujours pour des réponses ambiguës et elliptiques, l'ancien chef de gouvernement (1989-1991) dans une interview accordée, hier, au quotidien arabophone El Khabar, a déclaré en réponse à la question de savoir s'il sera candidat à l'élection présidentielle d'avril 2019, «vous m'avez posé la question sur les élections et je vous ai répondu».

Et à propos des élections, Mouloud Hamrouche estime que «les échéances électorales et politiques ont perdu l'essentiel de leur contenu, leur influence et leurs objectifs depuis longtemps. Elles ne donnent pas la légitimité, n'adoptent pas des programmes et ne donnent pas de pouvoir aux élus».

Autrement dit, Mouloud Hamrouche ne compte pas se porter candidat à l'élection présidentielle prévue le 18 avril prochain. L'ancien chef de gouvernement, qui avait publié, il y a quelques jours une longue contribution jugée énigmatique, a tenu, hier à mieux expliquer les contours de son intervention. Il affirme ainsi que son analyse se base sur la définition universelle de la gestion d'un Etat et cela l'a amené à conclure qu'«en Algérie nous avons un problème.

Le pouvoir ne gouverne pas parce que les mécanismes de fonctionnement du système, tel qu'il est aujourd'hui, empêchent l'exercice du pouvoir». Pour l'ancien candidat à la présidentielle de 1999, «si le pouvoir arrive à prouver qu'il gouverne en certains aspects, il ne rend pas des comptes et personne n'assume ses responsabilités».

Mouloud Hamrouche qui considère qu'il n'existe en Algérie qu'un seul pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif, affirme que celui-ci a échoué, même durant sa gouvernance. «Ce pouvoir n'a jamais eu la capacité à gérer la société et à gérer les projets avec efficacité. Il n'a jamais pu réaliser les objectifs qu'il a tracés. Cela concerne aussi mon passage au gouvernement.

Pour l'homme politique «l'Algérie n'a jamais eu un gouvernement capable de mettre en exécution un programme conçu. C'est là une problématique qui dépasse de loin les choix politiques et idéologiques et même les choix des programmes et des personnes». Cet échec généralisé dont parle l'ancien candidat à la présidentielle de 1999 est également partagé par les partis de l'opposition. «Il est reproché à l'opposition de n'avoir pas de programme ni de capacité de l'appliquer si elle en a, alors que le gouvernement lui-même n'a pas de programme», a-t-il appuyé.

Pour Mouloud Hamrouche, l'échec est une résultante de la non-construction d'un «État porté par le projet national» et le non-établissement «des instruments du pouvoir».

Il tient cependant à affirmer qu'il ne vise pas des personnes en précisant «quand j'ai rappelé tout cela, je ne voulais pas porter des jugements sur les personnes, mais poser une question: est-ce qu'à l'intérieur du pouvoir et des appareils, un contrôle est fait pour chacun de ses membres sur les résultats de son travail? Je n'en sais rien».