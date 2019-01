LA HIISE ENTRE REJET DE CERTAINS PARTIS DE L'OPPOSITION ET RÉVISION DE CERTAINES LOIS Derbal face à un nouveau défi

La convocation du corps électoral vient de secréter une dynamique sur la scène politique nationale. Le rendez-vous majeur de la présidentielle du mois d'avril de l'année en cours a enclenché le processus électoral dans sa phase initiale. Ce processus englobe la révision des listes électorales et la préparation technique de l'opération.

Il y a aussi un autre volet qui n'est pas des moindres, à savoir le rôle de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) présidée par Abdelwahab Derbal. Cette instance suscite des réserves de la part de certains partis de l'opposition l'accusant de ne pas être «indépendante».

La joute électorale de la présidentielle d'avril prochain, sera un véritable défi pour cette instance chargée de suivre l'opération électorale à partir de la première étape de la convocation du corps électoral et jusqu'à l'annonce des résultats et la procédure des recours.

L'instance de Derbal est vue autrement par des partis de l'opposition, comme c'est le cas pour le Front des forces socialistes (FFS), le Parti des travailleurs (PT), le Mouvement de la société pour la paix (MSP), talaie El-Houriyet et d'autres formations politiques qui récusent d'emblée,«l'impartialité» de cette instance.

Derbal qui a assimilé la convocation du corps électoral à une sorte de gage pour la consécration du processus démocratique, a souligné que cette convocation «illustre clairement que l'Algérie assure le premier gage dans le processus démocratique», et d'ajouter dans le même sillage que «le respect des délais des échéances faisait partie des plus importantes normes internationales de bonne gouvernance», a rétorqué le président.

Faisant allusion de façon feutrée à la question de la gestion de l'opération électorale, y compris dans son volet politique, Derbal dira en la matière qu'«un travail permanent et constant et non conjoncturel permettra de dépasser les lacunes relevées par l'instance dans le Code électoral, qui nécessite une révision, afin d'éviter toute incidence sur le processus électoral», a mentionné le président de la Hiise.

La révision de certains articles du Code électoral a été soulevée par Derbal depuis la mise en place de la première expérience électorale sous les auspices de la Hiise qui a été créée après le dernier amendement constitutionnel de 2016.

La remarque soulevée par le premier responsable de la Hiise suscite la peur de certains partis de l'opposition qui voient dans ces «lacunes» un artifice qui renseigne sur la «non-indépendance de l'instance chargée de surveiller et contrôler l'opération électorale». Pour cette panoplie de partis d'opposition, même s'il y a certaines nuances en la matière d'un parti à un autre, dans le principe, lesdits partis dénoncent la manière de la constitution de cette instance sans l'implication de ces formations politiques dans le but de s'assurer des mécanismes en mesure de lui donner le caractère indépendant et impartial, comme ils le revendiquent depuis la mise en oeuvre de cette instance.

Les partis de l'opposition considèrent que le mécanisme fondateur de la Hiise est «dépourvu de son indépendance», c'est ce qu'exige, selon eux qu'une commission ou une structure qui a un rôle de gérer des événements majeurs sur le plan politique à la hauteur de l'élection présidentielle doit être l'émanation d'un «consensus de toutes les formations politiques pour qu'elle bénéficie du crédit et de l'adhésion de l'ensemble de la classe politique pour assurer des élections transparentes, propres et honnêtes», selon l'approche de nombre de partis de l'opposition.