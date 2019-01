ÉMIGRATION CLANDESTINE Le dossier est entre de bonnes mains

Par Madjid BERKANE -

Le ministère de l'Intérieur a trouvé le bout du fil quant à la lutte contre l'émigration clandestine.

L'approche de travail du ministère de l'Intérieur contre le phénomène de l'émigration clandestine est arrêtée. Elle est axée sur deux volets: la sensibilisation et la répression. C'est ce qu'a indiqué hier le conseiller du ministre de l'Intérieur, Abdelkader Zerg Erras au forum du journal El Mouadjahid. Sur le volet répression, le ministère de l'Intérieur compte s'intéresser désormais davantage à ceux qui tirent profit de l'affaire de la harga. Ces derniers sont au nombre de trois: les passeurs, les fabricants des embarcations de fortune et les animateurs des pages facebook faisant dans la promotion pour la harga.

«Le ministère de l'Intérieur va s'offrir tous les moyens nécessaires pour barrer la route à ces derniers», dira-t-il. Pour le responsable, il n'est pas normal que ces «profiteurs» continuent à agir sans sanctions. Il faut rappeler dans ce sens, que le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, a fait savoir récemment, au cours du séminaire, que son département a organisé sur la thématique de la harga, qu'il y a d'ores et déjà 100 affaires en rapport avec l'émigration clandestine au niveau de la harga. Concernant le volet de sensibilisation, le conseiller du ministre de l'Intérieur a plaidé pour que la société civile assume pleinement son rôle. «Les associations doivent s'approcher davantage des jeunes. Elles doivent aussi leur parler dans le langage qu'ils comprennent», a-t-il insisté. «Les associations seront appelées dans l'avenir à continuer le travail de l'administration après les horaires de travail réglementaires. De même pour la gestion des structures sportives et culturelles relevant des ministères de l'éducation et de la Culture», a-t-il noté. «Le rôle de la sensibilisation ne doit pas être toutefois l'apanage des associations. Tous les ministères doivent engager dans leurs spécialités respectives des actions de sensibilisation à l'égard des jeunes», a-t-il plaidé en outre, insistant sur la pérennité de ces actions.