DRÉAN (EL TARF) 13 kilos de kif saisis

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Dréan, wilaya d'El Tarf, sont parvenus à démanteler un réseau de narcotrafiquants, apprend-on de source sécuritaire. Selon la même source, l'opération s'est soldée par, outre la saisie de 13 kg de kif, également celle de trois véhicules utilitaires, une importante somme d'argent, de faux papiers d'identité et plusieurs téléphones portables, ainsi que des armes blanches. Selon les précisions qui nous ont été apportées, le chargé de cette opération, était le baron lui-même, le dénommé Babay. Les investigations de la police ont permis également l'identification d'un trafiquant nommé Azou chargé d'entreposer le produit narcotique. Aussitôt arrêté, lors de la perquisition de son domicile, sis a Dréan, il a été découvert plus de 12,5 kg de kif, sous forme de plaquettes de 250 g, prêtes à la commercialisation. Lors de l'interrogatoire, le prévenu est passé aux aveux, dévoilant l'identité de ses complices. Ainsi, quatre autres narcotrafiquants, composant ce réseau, ont été arrêtés, dont les ramifications s'étendent à plusieurs wilayas de l'est du pays, Annaba et Guelma entre autres.