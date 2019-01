RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES El Bahia mise sur 1,2 million d'électeurs

Par Wahib AïT OUAKLI -

oran se met à l'heure de la présidentielle

La présidentielle est, chez les Oranais, un rendez-vous d'une importance à ne jamais rater.

C'est parti. Le coup d'envoi de la révision exceptionnelle des listes électorales sera donné à partir d'aujourd'hui un peu partout dans les 26 communes composant la wilaya d'Oran. L'administration locale est, selon ses responsables, prête à se lancer dans cette campagne devant être clôturée le 6 février de l'année en cours. Les locaux misent gros sur la hausse prévisionnelle du nombre d'électeurs devant avoisiner prés de 1.3 million de votants, dont plus de 1 million d'inscrits dans la commune abritant le chef-lieu de la wilaya, Oran-ville. Autrement dit, le branle bas de combat est lancé, d'autant plus que les présidentielles sont, chez les Oranais, d'une importance capitale. Ceci dit, les joutes du mois d'avril constituent pour eux un rendez-vous à ne pas rater, mais toute la problématique réside à ce niveau. Plusieurs lacunes sont à niveler, à commencer par la nécessité des inscriptions des nouveaux relogés installés, après leur changement de résidence, dans les nouvelles cités de Oued Tétât, Gdyel, Belgaïd etc. Ce sont en tout plusieurs milliers de votants devant déposer leurs radiations des fichiers électoraux de leurs anciennes résidences pour s'y inscrire dans les listes de leurs nouveaux lieux de résidence. Rassurants ont été les responsables en charge d'une telle problématique en affirmant que l'administration «saura gérer ce genre de situation quelque peu exceptionnelle». D'autant que celle-ci est, à plus d'un titre, interpellée à faire preuve de responsabilité en ne privant pas le citoyen de son droit au vote. En 2017, les chiffres issus de la révision exceptionnelle et ordinaire des listes électorales dans la wilaya d'Oran ont fait état d'un nouveau corps électoral de plus de 1.027.114 inscrits. Ce chiffre résulte des différentes opérations de mise à jour et assainissement des fichiers qui se sont déroulées sur deux phases. La première est de caractère ordinaire et régulier et s'est étendue sur toute la période ayant précédé la convocation du corps électoral pour les élections du 23 novembre de 2017. Celle-ci a concerné le traitement des listes et fichiers communiqués par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Sur le nombre de 5210 cas de double inscription inter-communes, les services de l'administration locale ont traité et confirmé 1 325 cas. S'agissant des doubles inscriptions inter-wilayas, il a été confirmé et traité plus d'un millier de cas sur un nombre total de 6205 communiqué par la tutelle. Pour ce qui est des cas de personnes décédées, le ministère de l'Intérieur a communiqué une liste de 4286 cas dont 3433 ont été traités et confirmés. L'autre opération concernée par l'assainissement ordinaire des listes a trait à l'inscription des numéros d'actes de naissance qui n'ont pas encore été portés sur les listes du fichier électoral faute d'informations détaillées. Cela a concerné plusieurs milliers de cas. Toutes ces listes arrêtées après le traitement des données communiquées par le ministère de l'Intérieur ont été remises au président de la commission administrative communale électorale, cette dernière est habilitée à statuer sur leur validation. La deuxième phase d'assainissement et d'actualisation du fichier qui s'est déroulée du 30 au 13 septembre de 20417 ayant donné lieu à l'inscription de 17.123 nouveaux électeurs conformément aux critères réglementaires définis par la loi. Dans cette même période, il a été procédé à la radiation de 8874 cas, ce qui donne un nouveau corps électoral dépassant un million d'inscrits en attendant les nouveaux inscrits.