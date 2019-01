SÉCURITÉ À ANNABA Les gendarmes veillent sur la Coquette

Par Wahida BAHRI -

des moyens humains et matériels sont mobilisés H/24 pour veiller à la sécurité des personnes

En dépit de l'effet yoyo, l'insécurité dans la wilaya de Annaba, n'est plus qu'un mauvais souvenir.

On ne peut pas parler de sécurité totale, mais du moins d'une sécurité qui est revenue de très loin, pour cette wilaya. D'ailleurs, comme à travers toutes les wilayas du pays, qui n'ont pas les moindres grandes capitales du monde, où, la criminalité a toujours fait parler d'elle. Seule la mobilisation des services de sécurité algériens, tous corps confondus, peut faire face à tout ce qui peut perturber la sérénité citoyenne. Tel est le cas du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba dont des moyens humains et matériels sont mobilisés en H/24 pour veiller à la sécurité des personnes et des biens.

Cette mobilisation a, un tant soit peu instauré une sécurité qui, en dépit de l'effet yoyo, demeure maîtrisable à tous les niveaux. En témoignent les chiffres du bilan des affaires traitées en 2018, par le groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba. Ainsi, lors d'un point de presse organisé, hier, au sein de cette institution de sécurité, le colonel Tarek Touati a expliqué au cas par cas, les affaires traitées au cours de l'exercice écoulé.

Il a indiqué dans ce sens que «le recul de la criminalité est retenu à l'actif de la vigilance et la rapidité de ses éléments». Un actif sécuritaire qui a opéré plusieurs descentes, «d'une moyenne de trois descentes par semaine», dira-t-il. A l'ordre de leur activité figurent également, les opérations de contrôles et le traitement de diffèrents crimes et délits.

Ainsi, avec une baisse de 32% pour les crimes contre les biens et 12% contre les personnes, la sécurité à Annaba, ne peut être que meilleure.

Les chiffres établis font état de l'arrestation de 1236 personnes. Impliquées dans 66 crimes différents et 1050 délits. Actifs tout le long de l'année, les éléments de la Gendarmerie nationale de Annaba, sont parvenus à mettre hors d'état de nuire 249 individus impliqués dans 215 affaires criminelles.

Les mêmes services de sécurité ont interpellé 109 individus impliqués dans 97 affaires de commercialisation de boissons alcoolisées. Au volet faux et usage de faux, ayant trait, notamment à la falsification des documents de circulation automobile, il est fait état de 21 affaires, dont 19 ont été élucidées. Le segment récurrent reste celui du narcotrafic dans toutes ses dimensions.

L'exercice 2018 a été marqué par la saisie de plus de 78 kg de kif traité, 13.940 psychotropes, 3,9 grammes de cocaïne. S'agissant des accidents de la route, les chiffres qui étaient en baisse en 2017, ont relativement grimpé au cours de 2018 au cours duquel il a été enregistré 1488 opérations entre infractions et interpellations. Dans une affaire relevant des services du colonel du groupement de Annaba, le contrôle identitaire des personnes et des véhicules a permis l'arrestation d'une personne en possession de 14.740 kg de drogue, 12.240 capsules de Bérigobline et d'autres produits psychotropes, une arme blanche et des postes téléphoniques portables. En matière de prise en charge des affaires relevant de leurs compétences, les limiers de la Gendarmerie nationale à Annaba, ont accompli 38.540 investigations et 17.735 recherches.

Par ailleurs, pour prévenir contre les accidents de la route, la Gendarmerie nationale de Annaba, s'engage tout le long de l'année dans des opérations de sensibilisation, touchant tout le territoire de la wilaya. Un travail de proximité dédié notamment aux usagers les plus fous du volant.

Au cours de 2018, le radar placé sur divers axes routiers du territoire de Annaba, a relevé 59 325 infractions au Code de la route, impliquant 7 636 conducteurs. Occasionnant pour la plupart, des accidents, jugés par le commun des mortels d'accidents bêtes.



Kamel Bediar nouveau P/APW

Elu à la majorité absolue, Kamel Bédiar, d'obédience FLN, après consultation sans réserve, a été nommé, hier, nouveau président de l'Assemblée populaire de wilaya de Annaba. Le vote à bulletin secret a donné lieu, en l'absence de candidats d'autres partis concurrents du FLN, parti majoritaire dans les 12 communes de Annaba, à l'élection de Kamel Bediar, pour occuper le fauteuil de P/APW. Le nouvel occupant du siège de P/APW, qui occupait le poste de président des commissions d'investissement, a été installé, hier, officiellement par le premier responsable de l'exécutif et Abdenacer Hamoud. Celui-ci du même parti politique que son successeur, est désormais, sénateur après le scrutin du 29 décembre dernier