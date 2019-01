FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME L'Algérie s'expose à Madrid

Par Abdelkrim AMARNI -

L'Office national algérien du tourisme (Onat) prendra part à la 39ème édition de la Foire internationale du tourisme «Fitur», à Madrid (Espagne).

La délégation algérienne qui prendra part à cette foire «Fitur Madrid», sera composée de 17 opérateurs touristiques et de la compagnie «Air Algérie», ainsi que de certains artisans, a indiqué lundi dernier, un communiqué de l'Office. Cette forte participation reflète la poursuite des efforts visant à promouvoir la destination Algérie, ajoute le communiqué. La participation à ce Salon s'inscrit également dans le cadre de la relance du secteur touristique, conformément aux orientations du plan d'action contenu dans le Schéma directeur d'aménagement touristique (Sdat)-2030, adopté par les pouvoirs publics en 2008.

Le Sdat est un schéma de travail qui met l'accent sur la nécessité d'intensifier l'action promotionnelle, en vue d'améliorer l'image de l'Algérie et de soutenir sa destination touristique, tout en la rendant une des destinations privilégiées du tourisme international.

En vue de promouvoir l'image du pays, l'Algérie occupera un stand d'une superficie de 100 m², avec un décor conciliant «modernité et authenticité» et mettant en valeur les spécificités du pays et la richesse de son patrimoine touristique.

Ce stand mettra en exergue l'héritage espagnol dont le pays, en sus du potentiel touristique naturel qu'est le Sahara qui se distingue par la qualité de sa beauté unique au niveau de la région méditerranéenne.

Le «Fitur Madrid» prévoit des ateliers qui seront animés par une équipe d'artisans en vue de subjuguer les visiteurs au stand algérien à travers leur artisanat artistique issu du terroir du pays. Par la même occasion, les organisateurs intensifieront leur contact avec les opérateurs touristiques étrangers participant au salon, ainsi qu'avec la presse présente en vue de faire connaître les atouts touristiques naturels de l'Algérie. La promotion du pays, comme destination touristique, sera mise en relief à travers une série de vidéos et de photos tout en distribuant aux visiteurs du stand d'Algérie, des guides enrichis de cartes et de CD, afin de leur permettre de connaître les caractéristiques des sites touristiques algériens.