TIZI OUZOU des Routes et des écoles fermées

Par Aomar MOHELLEBI -

Les classes sont «glacées» à cause de la baisse sensible de température depuis une quinzaine de jours. De ce fait, il est impossible aux élèves d'y demeurer longtemps.

Plusieurs établissements scolaires, tous paliers confondus, sont restés fermés hier dans plusieurs dairas de la wilaya de Tizi Ouzou, suite aux intempéries et à la neige qui s'est abattue sur la région, a-t-on appris hier de sources concordantes. En plus des établissements scolaires, qui n'ont pas reçu d'élèves tout au long de la journée d'hier, il y a lieu de souligner que plusieurs voies de communication, dont trois Routes nationales, sont demeurées également coupées à la circulation, à cause de l'accumulation de grandes quantités de neige sur la chaussée et des difficultés rencontrées par les services concernés pour dégager les chemins en question. En effet, dans les villages relevant des communes de Bouzeguène, Ouacif, Ouadhias, Iferhounène, Azeffoun et Aïn El Hammam, les élèves étaient contraints, hier, de rester chez eux car la neige avait obstrué les routes conduisant à leurs établissements scolaires.

Le directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a confirmé l'information, en indiquant que les efforts sont en cours afin de dégager les routes affectées par le blocage engendré par la neige. Mais il n'est pas du tout évident que les élèves de ces localités devraient renouer avec les bancs des écoles aujourd'hui, car les services météo de la wilaya de Tizi Ouzou ont annoncé que la neige est de retour et qu'elle allait toucher, cette fois-ci, même des localités d'une altitude d'à peine 700 mètres et ce, dans la nuit d'hier. Les mêmes services ont indiqué que des pluies torrentielles allaient encore s'abattre sur les routes des communes de la wilaya et ce, tout au long de la journée d'aujourd'hui et atteindront les 40 millimètres.

Toujours concernant les établissements scolaires de la wilaya et l'impact des intempéries, il faut souligner que le lycée de Ouaguenoun, à 15 kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya, est paralysé par une grève illimitée depuis une semaine. Le débrayage a été décidé, à l'unanimité, par les élèves de ce lycée pour protester contre l'absence de chauffage dans les salles de classe de cette école. Selon les élèves concernés, les classes sont «glacées» à cause de la baisse sensible de température depuis une quinzaine de jours. De ce fait, il est impossible aux élèves d'y demeurer pour longtemps. Le problème de l'absence de chauffage dans ce lycée, perdure depuis plusieurs années et les autorités concernées n'ont rien fait pour y remédier.

L'année dernière, en pareille période, le même problème avait pour rappel surgi, et les élèves avaient également observé une grève de plusieurs jours sans qu'aucune réaction ne soit enregistrée de la part de qui de droit. En outre, plusieurs routes étaient bloquées hier, à cause de la neige dans la wilaya de Tizi Ouzou. Selon les services concernés au niveau de la gendarmerie, trois Routes nationales étaient obstruées par la neige et elles étaient donc impraticables.

Il s'agit de la RN 15 au niveau du col de Tirourda, la RN 30 au lieudit Aswel, entre Tizi Ouzou et Bouira, ainsi que de la RN 9 entre Illoula Oumalou et Chellata. En outre, des chemins de wilaya et des routes communales avaient subi le même sort. C'est le cas de la RN 12, entre Draâ Ben Khedda et Azazga, mais aussi en divers autres endroits, comme au lieudit Les Chabane, à l'entrée ouest du chef-lieu de wilaya. Hier, il a fallu plus d'une heure pour se rendre de la ville de Draâ Ben Khedda au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, alors qu'il s'agit d'un tronçon d'à peine 11 kilomètres. La RN 12, à ce niveau, s'est transformée, en plusieurs endroits, en de véritables mares.