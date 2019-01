BISKRA Ils kidnappent et agressent une mineure

Par Hasna YACOUB -

Le procureur de la République du tribunal criminel de Biskra a décidé de placer en détention provisoire deux jeunes âgés de 21 et 27 ans.

Ces derniers sont accusés de kidnapping et viol sur mineure. Les faits de cette affaire remontent à la semaine dernière lorsque le père de la victime s'est présenté devant les services de sécurité pour déposer plainte pour kidnapping et viol, contre deux individus dont l'un est une connaissance de sa fille.

Selon le témoignage du père, sa fille, âgée de moins de 18 ans, qui suivait une formation au niveau d'un centre professionnel, a été kidnappée à la sortie du centre.

Elle aurait été ainsi abordée par sa connaissance qui, accompagnée d'un de ses amis, va l'obliger à monter dans un véhicule, sous la menace. Séquestrée dans un appartement, elle sera violée par les deux jeunes hommes avant d'être relâchée et menacée dans le cas où elle venait à déposer plainte.

Une enquête a été menée et a permis l'arrestation des deux agresseurs qui, mis sous les verrous, attendent actuellement leur procès.