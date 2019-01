TRANSFERT ILLICITE DE CAPITAUX 260.000 euros saisis à Khenchela

Par Wahida BAHRI -

Les éléments de la brigade mobile de la wilaya de Khenchela, sont parvenus à déjouer une tentative de transfert illicite de 260.000 euros, apprend-on de source douanière.

Le montant des devises destiné à la contrebande est estimé à 5 milliards de centimes, selon la source qui a filtré l'information. Lors de cette opération de qualité, il a également, été découvert et saisi une autre grande somme en monnaie nationale, estimée à 2 milliards six cents millions de centimes.

Ces fonds étaient destinés au transfert vers la Tunisie, via un poste frontalier de la région est du pays. À l'origine de cette opération de qualité, des informations parvenues aux éléments des douanes, en charge de l'affaire, sur la tentative de transfert illicite de devises, nous explique la même source. L'auteur de cette opération, un individu indélicat, chargé d'acheminer les fonds, depuis la wilaya Batna en passant par Khenchela. C'est ainsi qu'un dispositif de contrôle douanier a été placé sur la Route nationale reliant les deux wilayas. Le flair des limiers des douanes, algériens, a, aussitôt, repéré et identifié le suspect. Arrêté au point de contrôle, à bord d'un véhicule touristique, l'individu ne pouvait refuser de se soumettre au contrôle opéré par la brigade mobile des douanes, algériennes. Fouillé soigneusement, il a été découvert, cachés soigneusement, dans les feux arrière de la voiture, plus de 2 milliards de centimes, en monnaie nationale. Passant au peigne fin toutes les parties de la voiture, il a été, découvert les 260.000 euros. Une enquête judiciaire a été aussitôt engagée par les éléments des douanes, après avoir avisé les instances juridiques. Elle a pour but de remonter aux membres du réseau. Car, et selon les précisions apportées par la même source, il s'agirait, sans l'ombre d'un doute, d'un réseau national qui oeuvre au tarissement du Trésor public, ont expliqué nos sources.