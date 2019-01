UN BMS ANNONCE DE LA NIEGE À 700 MÈTRES alerte au mauvais temps

Par Massiva ZEHRAOUI -

Un froid de canard

Dans le dernier BMS, les services météorologiques ont annoncé d'importantes chutes de neige sur plusieurs wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux.

L'hiver est désormais bien installé. Cette semaine a été particulièrement ponctuée par une vague de froid accompagnée par des pluies et de la grêle.

La neige était également au rendez-vous, notamment dans les massifs du nord. Mais cela n'était qu'un avant-goût à une vague de grand froid qui s'abattra demain et après-demain sur tout le pays. Ainsi, des chutes de neige affecteront les reliefs du Centre et de l'Est dépassant les 700 mètres d'altitude à partir d'aujourd'hui, a indiqué hier un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Les wilayas concernées sont Tissemsilt, Aïn-Defla, Médéa, Blida, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira et Bordj Bou Arréridj, précise le BMS dont la validité s'étale jusqu'à demain à 9h00. L'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera localement 10 à 15cm durant la validité. Les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Annaba, Skikda, Jijel et Béjaïa sont également concernées par ces chutes de neige, dont l'épaisseur prévue atteindra ou dépassera localement 20 à 25 cm durant la validité qui court jusqu'à vendredi à 3h00.

A l'ouest du pays, l'on attend de fortes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h et qui souffleront sur le nord du pays et les Oasis jusqu'à demain matin.

Ces vents toucheront, dans un premier temps, toutes les wilayas des Hauts-Plateaux et de la côte Ouest avec une vitesse de 60 à 70 km/h. Les wilayas de Biskra, El Oued et Ouargla seront également touchées par ces rafales qui peuvent atteindre 90 km/h.

Cette météo exceptionnelle, susceptible de rappeler le fameux épisode neigeux de l'hiver 2012, viendra compliquer la situation dans certaines villes qui ont été plus touchées que d'autres.

Cela a sérieusement perturbé le trafic routier. Des autoroutes ont d'ailleurs été complètement bloquées à la circulation.

Dans les régions reculées, la neige avait par ailleurs causé des pannes d'électricité dans les foyers pendant toute une journée. Mais si pour certains cette situation a été vécue comme un vrai calvaire, pour d'autres au contraire, voir leurs villages et leurs villes couvertes d'un épais manteau blanc était un spectacle majestueux. D'ailleurs, des photos dignes de cartes postales étaient relayées en masse sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la pluie, mis à part quelques remontées d'eau dans certains endroits, il n y a pas eu de dégâts graves à signaler. Beaucoup ont vu en ces pluies une aubaine, sachant que nous avons passé un mois de décembre plutôt sec. Les températures étaient trop douces pour cette période de l'année.

D'un autre côté, il faut rappeler qu'en ces jours de grand froid, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un toit convenable pour le protéger des affres de ce temps rude.

Des familles vivent encore dans des constructions de fortune, avec aucun confort à leur disposition.

Les sans-abri sont quant à eux touchés de plein fouet par le froid et la pluie, ne trouvant ni où s'abriter ni de quoi se remplir la panse.