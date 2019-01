BOUIRA Un pompier emporté par les eaux

Par Abdenour MERZOUK -

Une dizaine d'engins et 80 maîtres-nageurs et spécialistes de la section plongée venus des différentes wilayas limitrophes sont sur place.

Les grosses pluies qui se sont abattues sur Bouira depuis mardi dernier ont fait plusieurs dégâts. Le plus en vue reste celui de la disparition du pompier Achour Mohamed, de l'unité d'intervention de Bouira, alors qu'il tentait de déboucher un avaloir en compagnie de deux de ses collègues, dans un moment d'inattention, les trois pompiers tombent juste à l'entrée de cette bouche réalisée pour contenir les eaux de la retenue construite pour maîtriser les crues vers la cité des 280 Logements et pour retenir les eaux qui submergent la trémie du rond-point de Haizer. Dès l'annonce de la nouvelle, la Protection civile de Bouira a mis en branle un impressionnant dispositif pour venir en aide à ses hommes. Ainsi, deux des pompiers ont eu la vie sauve alors que le troisième, Achour Mohamed, a été emporté par les eaux.

Le wali et le président de l'APW écourtent la sortie avec le ministre des Moudjahidine en visite, le directeur général de la Protection civile arrive à Bouira, toutes les autorités sont présentes sur place pour superviser les recherches.

Une dizaine d'engins, des girafes électriques, des tronçonneuses, du sable, du matériel de plongée et de spéléologie... 80 maîtres-nageurs et spécialistes de la section plongée venus des différentes wilayas limitrophes sont sur place. Le directeur de wilaya, le colonel Moulai dirige lui-même toutes les opérations. Dans un élan de solidarité, des centaines de jeunes sont venus proposer de l'aide aux pompiers.

Le frère cadet et le père du pompier arrivent sur les lieux. L'émotion est à son comble, tout le monde fait de son mieux, les hommes du feu, les policiers, les gendarmes, les citoyens assistent la famille en espérant retrouver le héros du jour sain et sauf.

Les travaux sur le premier site durent jusqu'à 17 heures quand les plongeurs ressortent et informent que les barreaux installés à l'entrée de chaque jonction sont en partie ouverts.

Le pompier emporté a dépassé le premier point. Les plongeurs se déplacent plus bas. Il faut préciser qu'entre le point où le pompier est tombé et la sortie du connecteur principal vers oued Hous il y a plus d'un kilomètre de tunnel sous-terrain. Par manque de plans précis du passage du connecteur, on a fait appel à un vieux qui habite au lotissement Hocini et qui leur a montré l'itinéraire de ce tunnel.

Des équipes de surveillance ont été installées à la sortie et des rondes sont assurées sur les rives de l'oued qui contourne la ville de Bouira par le sud. Hier matin encore, les recherches continuaient.