ALGER Kidnappée pour une dette de 6 millions de centimes

Par Hasna YACOUB -

Une jeune femme a été enlevée, ligotée, frappée et terrorisée et une rançon a été demandée. Jusque-là, c'est le scénario type d'une opération de kidnapping. Mais lorsqu'on précise que les kidnappeurs n'ont exigé que 10 millions de centimes contre la libération de la victime, les cartes s'embrouillent. En fait, dans cette affaire qui a conduit quatre accusés devant le tribunal criminel d'Alger, il s'agit plus d'une vengeance que de kidnapping. La victime, une femme de 33 ans, originaire de Annaba, s'est déplacée à Alger pour son travail où elle a loué un appartement. Selon son témoignage, elle a été contactée, quelque temps après, par son cousin qui lui a demandé d'héberger sa fiancée, une jeune adolescente. Ce qu'elle fait contre la somme de 6 millions de centimes. Mais la propriétaire du logement a exigé le départ de l'adolescente, jugeant sa conduite inconvenante. La jeune femme affirme avoir aidé l'adolescente à trouver une autre location, mais ne lui avoir pas reversé son avance, n'ayant pas en sa disposition une telle somme. Pour se venger d'elle, l'adolescente, aidée par trois de ses connaissances, va kidnapper la jeune femme.

Sous la menace d'une arme blanche, cette dernière sera emmenée dans une forêt, ligotée, frappée et même terrorisée. Le petit ami de la femme sera contacté et la somme de 10 millions de centimes lui sera exigée pour sa libération. Ce dernier contacte les services de sécurité qui réussissent à libérer la victime et à arrêter les kidnappeurs. Lors du procès, le procureur de la République a requis des peines allant de 10 à 15 ans de réclusion. Le verdict n'a pas encore été rendu.