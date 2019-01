LE ROYAUME VEUT LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES SANS CONDITIONS L'obsession marocaine

Par Hasna YACOUB -

Mais la vraie question est celle de savoir si le ministre des Affaires étrangères marocain a, lui, la latitude de remodeler la proposition de son roi?

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui était l'invité, mercredi dernier, de l'émission Bila Houdoud (Sans frontières) diffusée par la chaîne d'information qatarie Al Jazeera, est revenu encore une fois sur l'appel au dialogue bilatéral algéro-marocain, lancé par le roi Mohammed VI dans son discours à l'occasion de «la marche verte». Et cette fois, c'est pour affirmer que «l'Algérie a toute la latitude pour fixer les conditions bilatérales» car, comme il va le dire, «il n'y aura pas d'intégration régionale sans relations bilatérales et avec des frontières fermées».

Le Maroc tient donc coûte que coûte à s'asseoir autour d'une table avec l'Algérie pour rouvrir les frontières. C'est là «la volonté sincère des peuples marocain et algérien d'ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales» argue le premier diplomate du voisin de l'Ouest. S'il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité des deux peuples et leurs liens de fraternité et d'entente, il est cependant important de rappeler que l'Algérie a déjà répondu à «la main tendue» du roi Mohammed VI en appelant à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA). La réponse cinglante d'Alger qui a saisi officiellement le secrétaire général de l'UMA pour l'organisation dans les délais les plus rapprochés d'une réunion du Conseil des ministres des AE de l'Union, a refroidi le Royaume chérifien. Ce dernier avait alors estimé que l'initiative «algérienne est sans rapport avec» la demande du royaume. «Celle-ci est purement bilatérale, alors que la démarche algérienne s'inscrit dans le cadre de la relance de la construction régionale.» A l'époque, le ministre marocain omettait de souligner que dans la demande du roi figurait la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, Nasser Bourita réactualise l'offre de son roi en offrant à l'Algérie toute la latitude de fixer les conditions. «Un espace de dialogue bilatéral où seront examinés tous les problèmes sans intermédiaire», a insisté M. Bourita non sans affirmer que «les problèmes que connaît l'Union du Maghreb arabe (UMA) sont tributaires de la tension qui marque les relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc». Pour le Maroc donc, la prochaine rencontre des AE de l'Union sera un échec tant que le différend bilatéral entre les deux voisins n'est pas résolu. Mieux, il considère qu'une rencontre régionale s'apparente à mener des négociations en présence de médiateurs alors que «l'Algérie et le Maroc n'ont pas besoin de médiateurs pour résoudre leurs problèmes bilatéraux», a-t-il déclaré au cours des 39 minutes de son interview. Mais la vraie question est celle de savoir si le ministre des Affaires étrangères marocain a, lui, la latitude de remodeler la proposition de son roi? Si réellement le Maroc tenait à négocier avec l'Algérie sans inclure la question du Sahara occidental, pour quelle raison le roi n'a-t-il pas reformulé son appel? N'est-ce pas là, juste une nouvelle manipulation médiatique du Royaume?