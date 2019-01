SAISIE RECORD DE DROGUE La consommation du kif explose

Par Ilhem TERKI -

Les saisies ont atteint un niveau record. Elles explosent. Les chiffres publiés confirment l'aggravation de la situation. Le trafic de drogue connaît un pic, il s'amplifie et continue à inonder le marché. Les bilans de la Sûreté nationale sont tombés avant- hier. Ils sont alarmants, notamment au sud-ouest du pays. «Une saisie de plus de 20 quintaux de drogues et de 26 934 comprimés de psychotropes a été opérée en 2018 par les services de la Sûreté nationale des wilayas de Tindouf, Adrar et Béchar», selon l'inspection régionale de la police du Sud-Ouest. S'exprimant lors d'un point de presse, par visioconférence, animé depuis le siège régional de Béchar, le contrôleur de police Daoud Mohand Cherif a indiqué que les services de police ont, dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illicite de drogues et de produits hallucinogènes, traité 29 affaires. Les services de sûreté des wilayas précitées ont traité l'année écoulée un taux de 81,57% des 3 457 affaires recensées dans ces wilayas, liées notamment aux infractions de droit commun. L'année 2018 est l'année de tous les records. Plus de huit tonnes de cannabis traité ont été saisies par les services de police, l'année dernière, à travers l'ensemble du territoire national, ont indiqué les services de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn).Les chiffres donnent froid dans le dos. «Plus de 36 455 affaires criminelles liées au trafic de drogue et de psychotropes ont été enregistrées en 2018, à travers l'ensemble du territoire national, par les services de police», indique la même source en ajoutant la saisie de 8 tonnes, 427 kg de cannabis traité, ainsi que 316 g d'héroïne, 1,899 kg de cocaïne et 1 118 807 comprimés psychotropes.