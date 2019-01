AFFILIATION DES ALGÉRIENS À L'ÉTRANGER DANS LE RÉGIME DES RETRAITES Un texte de loi sera promulgué fin février

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le fameux texte est actuellement en cours d'élaboration.

Comme annoncé il y a quelques mois, la communauté algérienne résidant à l'étranger bénéficiera des prestations de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas). Cela concerne évidemment le régime des retraites. A cet effet, un texte réglementaire portant sur les modalités d'affiliation de la communauté nationale établie à l'étranger au régime de retraite national sera fin prêt pour la fin février prochain. Cela a été confirmé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, jeudi, lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN). «L'élaboration en cours d'un texte réglementaire, pour fin février prochain, fixant les conditions et les modalités d'affiliation volontaire, au régime de retraite national, des membres de la communauté nationale établie à l'étranger», a-t-il déclaré. S'étalant un peu plus sur le sujet, Mourad Zemali a souligné que «cette nouvelle disposition permettra aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger exerçant une activité professionnelle soumise au système salariés/non-salariés ou résident dans des pays n'offrant pas de système de retraite d'obtenir une pension (de retraite) dans leurs pays contre une contribution à la solidarité entre générations (cotisations)». Il faut noter que si une telle mesure a été adoptée par le gouvernement, elle n'est que le prolongement d'une politique visant à inciter la diaspora algérienne à participer au développement économique du pays. L'apport bénéfique des Algériens vivant à l'étranger dans ce sens, a été à maintes fois appuyé par les dirigeants algériens. Cette stratégie s'est déjà concrétisée par le dispositif permettant aux jeunes Algériens établis dans un pays étranger de disposer d'une aide à la création d'entreprise (Ansej par exemple...). En novembre dernier, l'APN a approuvé dans le cadre de la loi de finances «trois amendements proposées par les députés dans le rapport complémentaire de la commission des finances et du budget, portant notamment autorisation d'affiliation des membres de la communauté algérienne résidant et exerçant à l'étranger au système national des retraites en contrepartie de versement de cotisations en devise».

D'autre part, Mourad Zemali a également évoqué, en marge de cette séance, «la préservation et la pérennité du système national des retraites». Il a affirmé à ce titre que «le gouvernement n'a aucune intention ou projet actuellement de révision à la hausse de l'âge de retraite ou de baisse de calcul de la pension à moins de 80%» insistant que ceci n'est pas à l'ordre du jour. Et de rappeler «les intenses efforts consentis par l'Etat pour la recherche de ressources de financement supplémentaires à même de garantir la pérennité de la caisse de retraites».