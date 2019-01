ILS ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE 94 prétendants dont 12 partis

Par Saïd BOUCETTA -

Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la République est fixé au 3 mars 2019 à minuit.

Au dernier pointage du ministère de l'Intérieur concernant les candidats à la candidature à l'élection présidentielle il est fait état de la présentation de 94 citoyens prétendants à la magistrature suprême. Ce chiffre se rapproche de celui de l'élection de 2014 où il a été enregistré 106 candidatures à la candidature.

Il semble que pour cette fois, compte tenu de la forte médiatisation de l'opération, tant au niveau des médias classiques que sur les réseaux sociaux, le nombre de citoyens qui retireront les fameux formulaires de parrainages sera bien plus important.

A plus de 40 jours de la date limite, il y a lieu de s'attendre à un véritable défilé de personnages «hauts en couleur» qui animeront la galerie, avec ce que cela suppose comme détournement du débat sur la présidentielle.

Cette étape, visiblement incontournable, et qui concerne toutes les démocraties de la planète, n'en concerne pas moins les partis politiques, eux aussi traversés par des «plaisantins».

Il reste que leurs premiers responsables constituent tout de même des acteurs plus sérieux.

Le ministère de l'Intérieur en a comptabilisé une douzaine, tous présidents de leurs partis respectifs. Ils ont procédé au retrait des formulaires de candidature à l'élection présidentielle, et comme les indépendants, ils se sont laissé prendre au jeu aux questions-réponses avec les télévisions qui font le pied de grue devant le ministère de l'Intérieur dans l'attente d'une candidature «sérieuse».

Le discours de ces chefs de partis et leurs représentants est plus construit, même si l'on sent tout de même beaucoup d'approximation et de manque de maîtrise de la chose politique, pour nombre d'entre eux. Le ministère de l'Intérieur qui a rendu public le bilan de la première semaine, dans un communiqué rendu public, ce jeudi en fin de journée, révèle donc que 94 lettres d'intention de candidature ont été déposées au ministère, soit 12 émanant de présidents de partis politiques et 82 de prétendants indépendants, précise le ministère, ajoutant que «les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur».

«Les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées et se déroulent dans de bonnes conditions», note la même source.

Les présidents de partis politiques qui ont postulé à la candidature à l'élection de la présidence de la République sont Belaid Abdelaziz du Front El-Moustakbel, Adoul Mahfoudh du Parti de la victoire nationale (PVN), Ali Benflis du parti Talaïe El Hourriyet, Ahmed Gouraya du Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC), Ali Zeghdoud du Rassemblement algérien (RA), Guerras Fethi du Mouvement démocratique et social (MDS), Ali Fawzi Rebaïne du parti AHD 54, Omar Bouacha du Mouvement El Infitah, Mohamed Hadef du Mouvement national de l'espérance (MNE), Abdelkader Bengrina du Mouvement El Binaâ, Salim Khalfa du Parti de la jeunesse démocratique (PJD) et Aissa Belhadi du Front de la bonne gouvernance (FBG).

Un communiqué du Conseil constitutionnel avait rappelé que le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la République est fixé au 3 mars 2019 à minuit.