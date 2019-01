DISPARITION DU JOURNALISTE-PHOTOGRAPHE KARIM BENHALIMA Les recherches se poursuivent encore

Par Wahib AïT OUAKLI -

La campagne de recherches se poursuit en collaboration avec les garde-côtes de la façade maritime de l'ouest d'Oran relevant de l'Armée nationale populaire.

Le branle-bas de combat, sans aucun essoufflement, se poursuit malgré les fortes rafales et les vents forts. Se mettant à la recherche du journaliste-photographe du Quotidien d'Oran, Karim Benhalima, la protection civile a mobilisé le maximum de ses moyens se résumant essentiellement à six zodiacs rigides, deux ambulances dont une médicalisée, une voiture projetant la lumière, un camion de secours et un autre engin multifonctionnel. En moyens humains, 20 plongeurs sont mobilisés et 35 autres agents de différents grades. Les éléments de la Protection civile d'Oran sont, dans ces opérations, appuyés par leurs camarades venus des wilayas limitrophes, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Relizane et Chlef. Cette vaste campagne de recherches se poursuit en collaboration avec les éléments des garde-côtes de la façade maritime de la partie ouest d'Oran relevant de l'Armée nationale populaire. Cette opération coïncide avec les différentes campagnes mises en place par la wilaya d'Oran dans le cadre de la cellule de crise portant essentiellement sur la recherche des autres personnes disparues en mer. Cinq jours après sa disparition, emporté par une grande vague dans le Vieux Rocher, près de Mers El Kebir, aucune trace n'a, jusque-là, été retrouvée malgré toutes les recherches lancées un peu partout dans les plages mitoyennes au lieu du drame.