Le FFS opte pour le boycott

Par Walid AÏT SAÏD -

Le FFS boycottera l'élection du 18 avril prochain. C'est la décision prise à l'unanimité par le conseil national du parti, réuni hier, en session extraordinaire «Le conseil national considère que les conditions d'une élection démocratique, libre, honnête et transparente, à trois mois de la tenue du prochain scrutin présidentiel, ne sont pas réunies.» Fort de ce constat, le parti de feu Ait Ahmed a décidé de ne pas présenter de candidat au prochain scrutin et «ne soutiendra aucun candidat, dont la participation ne servirait qu'à donner une façade faussement démocratique à un scrutin fermé d'avance au profit du candidat du régime», souligne une résolution publique à l'issue de ce conseil. Le FFS appelle, par la même occasion, les citoyens au boycott de ce scrutin qu'il estime «faussé d'avance». Dans ce sens, le conseil national instruit les instances du parti à poursuivre et à intensifier sa campagne de mobilisation en direction des Algériens et des Algériennes et des forces vives de la nation pour «imposer au régime une alternative démocratique et sociale qui mettra fin au système actuel antidémocratique et antisocial sans perspective de sortie de crise».

Le FFS est la première formation politique à prendre ouvertement option pour le boycott de la prochaine élection présidentielle.