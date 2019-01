INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE Cinq personnes décédées

Par Walid AÏT SAÏD -

Le monoxyde de carbone continue ses massacres. Cinq personnes ont succombé au tueur silencieux durant les dernières 24h, révèle un bilan de la Protection civile, publié vendredi dernier. Selon la même source, trois personnes sont décédées par intoxication au monoxyde de carbone émanant des chauffages à gaz à Aïn Lahdjar dans la wilaya de Sétif et une autre dans la commune de Bordj Bou Naâma dans la wilaya de Tissemsilt, alors qu'un bébé de sept mois est décédé et cinq personnes ont été blessées suite à l'explosion de gaz ayant provoqué un incendie à Taher dans la wilaya de Jijel. La même source rappelle que 44 personnes sont décédées par le monoxyde de carbone et 378 autres ont été secourues depuis le début du mois de janvier en cours.