ALGÉRIE -RUSSIE Fausse note dans une belle symphonie

Par Brahim TAKHEROUBT -

Entretiens algéro-russes

Serguei Lavrov s'est dit «prêt» à examiner avec son homologue algérien la possibilité d'une suppression de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Entre Alger et Moscou tout est parfait ou quasiment. Sauf ce petit grain de sable relevé avant-hier, au terme de la visite de deux jours effectuée à Alger, par le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov. Il s'agit de l'aspect économique, cette cerise qui manque au pouding algéro-russe. Le chef de la diplomatie russe qui s'exprimait à l'issue de ses entretiens avec son homologue algérien, a précisé que nos échanges commerciaux n'atteignent pas les 5 milliards de dollars, ce qui est très loin de refléter l'étroite proximité politique entre les deux pays. Cela, même si le chef de la diplomatie russe a soutenu que sa rencontre avec M.Messahel a été une occasion pour trouver de «nouvelles décisions» qui pourraient «contribuer à porter ce chiffre à la hausse».

Il y a de quoi s'interroger sur cette frilosité économique entre deux partenaires dont les relations politiques ne souffrent d'aucune ambiguïté, qui ont tissé des liens historiques et partagent les mêmes visions quand il s'agit des questions internationales. A quel niveau se situe le blocage? La possibilité de donner davantage de tonus aux rapports économiques «sera examinée lors de la prochaine session de la Commission mixte économique algéro-russe, prévue à Moscou du 28 au 30 janvier prochains», promet le chef de la diplomatie russe. Pour l'heure, les deux parties se sont mises d'accord «pour appuyer les contacts directs entre les milieux d'affaires». Cependant, le chef de la diplomatie russe s'est dit, jeudi à Alger, «prêt» à examiner avec son homologue algérien la possibilité d'une suppression de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires. «Nous sommes prêts à examiner cette question avec nos amis algériens», a-t-il répondu à une journaliste russe qui l'interrogeait sur cette éventualité. Un signe probant signifiant que la volonté politique existe réellement. «Nous sommes pour la création de conditions favorables pour nos citoyens et ceux des pays partenaires», a-t-il soutenu à l'issue d'entretiens avec le chef de la diplomatie algérienne.

En février 2018, les deux ministres ont signé, à Moscou, un accord sur la suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services en vue de «faciliter les échanges de délégations entre les deux pays».

En effet, au plan politique et sécuritaire, la symphonie est parfaite. Evoquant les grandes questions régionales et internationales, avec son homolgue Abdelkader Messahel, le MAE russe a réaffirmé l'engagement de son pays à la résolution durable du conflit syrien dans le respect du droit international et sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il a rappelé, dans ce contexte, les efforts russes pour une «solution pacifique» au conflit syrien à travers les pourparlers de paix d'Astana (Kazakhestan) initiés par la Russie et la Turquie. Lavrov a également souligné qu'il était «important de mener jusqu'au bout l'opération de lutte contre les terroristes qui restent dispersés sur le territoire syrien, mais aussi d'améliorer la situation au niveau militaire, favoriser le retour des réfugiés et intensifier le processus politique». Serguei Lavrov a souligné qu'une «attention particulière» a été accordée à la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région sahélo-sahélienne. De même qu'il a relevé une «convergence de vues» entre l'Algérie et la Russie sur la situation au Yémen, appelant au respect des principes de la légalité internationale dans le conflit israélo-palestinien et au Sahara occidental. «Nous avons relevé une convergence de vues sur le principe du respect de la souveraineté des peuples, le respect de l'intégrité territoriale, le respect des décisions des Nations unies et leurs mises en oeuvre, notamment en ce qui concerne la Palestine et le Sahara occidental», a confirmé pour sa part le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel qui s'est d'ailleurs félicité «du niveau de cette coopération entre la Russie et l'Algérie dans le domaine politique, économique et militaire». Plus précis, Messahel a également relevé une «convergence de vues» entre l'Algérie et la Russie sur la situation en Syrie et en Palestine, assurant qu'il «n'y a pas d'alternatives que la solution basée sur le respect de la volonté des peuples et sur le respect du droit international».