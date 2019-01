TIZI OUZOU 2 citoyens sauves a bouzeguene

Par Aomar MOHELLEBI -

Le vent, qui était d'une grande intensité, a privé des milliers de foyers de courant électrique

32.151 foyers plongés dans le noir à Tizi Ouzou

Alors que deux citoyens ont pu être sauvés à Bouzeguène, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, 32.151 foyers des différentes localités de la wilaya de Tizi Ouzou ont été plongés dans le noir dans la même nuit, à cause des intempéries faites de neige, de pluies torrentielles et de vents forts. En effet, le vent qui était d'une grande intensité dans la nuit de mercredi à jeudi dernier a privé des milliers de foyers de courant électrique, dans pas moins de vingt communes des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Mais les services concernés de la Sonelgaz ont très vite mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires et indispensables afin de permettre le retour à la normale dans les meilleurs délais et ce, en dépit des conditions de travail très difficiles dans lesquelles les services de Sonelgaz ont effectué leurs interventions. En effet, une pluie torrentielle n'a pas cessé de s'abattre sur toutes les communes de la wilaya, durant toute la nuit de mercredi, avec de la neige sur les hauteurs dépassant 700 mètres d'altitude. Mais ce qui a été le plus à l'origine de la coupure du courant électrique, même à certains endroits de la commune de Tizi Ouzou, c'est bien entendu la forte intensité des vents ayant secoué la région. Dans la commune de Tizi Ouzou, les deux villages Redjaouna et Sikh Oumeddour ont été plongés dans le noir absolu depuis la soirée de mercredi à jeudi en fin de journée, a-t-on appris. Les autres localités concernées par ce problème durant la même nuit, sont: Bouzeguène, Tigzirt, Ouadhias, Boudjima, Ath Zmenzer, Ouaguenoun, Ath Douala, etc. Jeudi à midi, les services concernés de la Sonelgaz ont réussi à rétablir l'électricité au profit de pas moins de 13.600 foyers. Les 18.500 foyers restants ont pu renouer avec la lueur des chandelles jeudi en fin de journée pour leur majorité, a-t-on appris. Il y a lieu de souligner dans le même sillage que deux citoyens du village Ahriq, dans la daïra de Bouzeguène, ont pu être sauvés après avoir été emportés par les eaux de la rivière en crue appelée communément «Azaghar», près d'Ifigha, à 45 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il était minuit lorsque le véhicule dans lequel se trouvaient les deux passagers a été subitement emporté par les eaux. Le premier passager a pu rapidement en sortir. Quant au second, celui qui conduisait la voiture, il ne doit sa vie qu'à la forte mobilisation des services de la Protection civile et des services de sécurité. Ces derniers, dès qu'on leur donna l'alerte, ont mobilisé immédiatement tous les moyens humains et matériels nécessaires, afin de retrouver le citoyens perdu. Les recherches qui ont abouti à retrouver le citoyen, en l'occurrence Sadou Aghilès, âgé de 25 ans. Les services de la Protection civile l'ont retrouvé après plus de 10 heures d'intenses recherches et dans des conditions climatiques difficiles, jeudi à midi, près de Bouzeguène. Il y a lieu de souligner que juste après avoir été retrouvé, Sadou Aghilès a été transporté à la polyclinique de Bouzeguène pour une prise en charge médicale. Ses jours ne sont pas en danger, nous a-t-on précisé. La wali de Tizi Ouzou Abdelhakim Chater, a fait le déplacement à la région de Bouzeguene, afin d'assister les services concernés dans leurs recherches. Il a rappelé que depuis le début des intempéries dans la wilaya de Tizi Ouzou, des cellules de crises ont été installées dans chaque daïra et sont présidées par les chefs de dairas et ce, en plus de la cellule de wilaya qu'il préside lui-même. Ces cellules suivent de près l'évolution de la situation inhérente aux intempéries, dans les quatre coins de la wilaya et demeurent, H 24 à l'écoute des citoyens, a précisé en outre le premier magistrat de la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a lieu de souligner en outre que l'état de plusieurs Routes nationales et chemins de wilaya de Tizi Ouzou étaient toujours impraticables durant toute la journée de jeudi dernier, ce qui a fait que dans pas mal de communes, les élèves n'ont pu se rendre à l'école. Dans d'autres régions, les élèves, surtout ceux des écoles primaires, ont été tout simplement renvoyés, pour leur éviter d'éventuels dangers, a-t-on appris. Quant aux routes qui sont demeurées obstruées par la neige durant la journée de jeudi écoulé, il s'agit de six routes principales comme les RN 30,33,15,12,25 ainsi que les chemins de wilaya 253,9,151 et ce, dans les régions du col de Tirourda, Tala Guilef, Illilten, Iferhounen, Mekla, Draâ El Mizan, Aïn Zaouïa, Aïn El Hammam... Au niveau de la ville des Ouadhias, à 30 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, les habitants de la cité des 120 Logements n'ont pas pu quitter leurs maisons car leurs résidences ont tout simplement été «encerclées» par les eaux. Il faut noter que les services de la direction des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzu ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, depuis mercredi dernier, afin de dégager les routes fermées à la circulation. Cette mobilisation, qui s'ajoute à celle de la Protection civile et des services de sécurité, a été maintenue hier, malgré le fait qu'il s'agissait d'un jour de week-end.