INTEMPÉRIES À BÉJAÏA Trafic routier fortement perturbé

Par Arezki SLIMANI -

Les intempéries, qui ont frappé la wilaya de Béjaïa ces dernières 48 heures ont fortement perturbé le trafic routier qui a eu à subir les effets négatifs et combinés de la pluie, de la neige et des éboulements.

En dépit des interventions promptes des services concernés, dont la protection civile, la DTA et les services communaux, le trafic routier est resté difficile dans la matinée d'hier, sur les grands axes routiers de la wilaya. Depuis mercredi et durant toute la nuit et la journée de jeudi, plusieurs axes stratégiques demeuraient encore fermés, ou difficilement accessibles, essentiellement à cause des inondations et de la neige. C'est le cas de la RN12 reliant Béjaïa à Tizi Ouzou par El Kseur, littéralement submergée par l'eau des pluies et le débordement d'un oued à hauteur du sens unique, à 20 km à l'ouest de Béjaïa. Les crues de l'oued Soummam ont engendré une inondation des voies du sens unique d'El Kseur, ainsi que des habitations se trouvant au niveau du domaine Rouha. Sur les hauteurs, ce même axe routier a été fortement enneigé. Le déneigement répétitif des équipes de la DTP et de la commune d'Adekar ont travaillé d'arrache-pied pour rouvrir la voie à la circulation. Entre Takerietz et Sidi Aich, la nuit a été difficile pour les usagers suite à un éboulement dont la conjonction a rendu impossible tout trafic sur la voie.

Du reste, cette perturbation a déteint sur le trafic des navettes de voyageurs et de marchandises par bus et un train, qui sont restés à l'arrêt. A Chellata, sur les hauteurs d'Akbou, c'est la neige qui a fait des siennes, en obstruant totalement la route entre la localité éponyme et les limites de la wilaya de Tizi Ouzou. Bien que le déneigement s'y opère avec insistance, l'opération reste délicate du fait de la densité des neiges tombantes, assure-t-on à la DTP de Béjaïa.

Sur le versant sud et oriental, notamment en ce qui concerne la liaison avec la wilaya de Sétif, la situation reste identique avec des cumuls de neige importants, notamment à Kendira et Barbacha au sud, et Kherrata et Draa-El-Gaïd, à L'est. La circulation n'est pas totalement fermée, mais reste très pénible. Soucieux surtout des conditions d'alimentation en gaz butane de certains villages, inaccessibles pour les camions de Naftal, les responsables locaux se mobilisent pour dégager les voies de circulation avec l'éclaircie apparue hier. Cette situation a provoqué des coupures de courant dans plusieurs localités. Les équipes de la SDE tentent tant bien que mal de rétablir le courant. Par ailleurs, les agents de la STP d'Aokas ont rouvert la RN9 à la circulation routière, après la fermeture d'une voie jeudi suite aux débris rejetés par les vagues. Par ailleurs, les intempéries ont mis à nu les approximations dans la réalisation des projets publics, comme c'est le cas au port de Tala Illef sur la côte ouest, qui a encore subi des dégâts. Trois embarcations ont été coulées. Hier encore, les éléments de la direction des travaux publics et ceux des communes poursuivaient leurs interventions au niveau des axes routiers de la wilaya soit pour le déneigement soit pour l'enlèvement des débris induits par les inondations et autres éboulements. A noter enfin que les secours de la Protection civile a mobilisé, hier, vers 4h 35 mns une soixantaine d'intervenants au total, sous le commandement du directeur de wilaya, pour circonscrire un feu, qui s'est déclaré dans un bateau au niveau du port de Béjaïa. Il s'agit d'un feu dans le local abritant la cheminée du bateau de transport de marchandises, battant pavillon chypriote, transportant un chargement de 6000 tonnes de bois (MDF) venu d'Espagne, accosté au quai n°7. Aucune victime n'a été déplorée. L'incendie a été maîtrisé deux heures après.