ELLE A AFFICHÉ LA COULEUR À L'OUVERTURE DU BUREAU POLITIQUE DE SON PARTI Hanoune boude l'élection

Par Hocine NEFFAH -

La secrétaire générale du Parti des travailleurs

Louisa Hanoune a appelé les militants et les cadres du PT à se préparer à une situation des plus difficiles sur le plan politique.

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a jeté un pavé dans la mare en déclarant qu'elle «ne sera pas candidate à l'élection présidentielle d'avril de l'année en cours». Cette déclaration a été faite à l'occasion de la réunion périodique du bureau politique du PT.

La nouvelle attitude de Louisa Hanoune se veut comme, elle l'a précisé, «une position personnelle en ma qualité de membre du parti. J'ai le droit comme le reste de mes camarades d'exprimer ma position sur la situation politique du pays dans le cadre des principes qui régissent le parti, à savoir le centralisme démocratique, la liberté d'expression de la base sur les questions importantes du pays et aussi l'unité au sein des structures du PT».

Hanoune rompt avec ses analyses précédentes d'il n'y a même pas une semaine à propos de l'élection présidentielle.

La sortie d'hier met en évidence l'existence d'un débat au sein du PT. Et il semble que l'opinion dominante soit en faveur du rejet de la participation au scrutin, arguant «un contexte dangereux, difficile et de crise menaçant l'existence de l'Etat-nation et de la souveraineté nationale».

La SG du Parti des travailleurs ne démord pas et insiste sur le caractère personnel de ces propos. «En ce qui me concerne personnellement, je suis très inquiète quant au sort de l'Algérie à la lumière de ce qui se passe sur le plan politique global dans notre pays. Je considère que l'élection présidentielle prochaine ne sera pas une priorité. La priorité réside dans une démarche qui consiste à sauver le pays du régime en place, un régime putride et qui a transformé l'Algérie en un pays exsangue», a-t-elle martelé.

Louisa Hanoune n'y est pas allée de main morte cette fois-ci pour mettre un terme à la «spéculation» autour de la participation et les voix qui se sont départagées au sein du son parti à ce propos. Elle va dans la même lancée en matière d'analyse sur la situation politique telle qu'elle se présente à ses yeux comme une sorte d'«impasse porteuse de tous les dangers visant la dislocation de la nation algérienne et susceptible de plonger le pays dans le chaos», et d'ajouter: «Ma position politique qui est personnelle, me permet de situer la priorité politique dans l'exigence d'asseoir les jalons d'un véritable renouveau politique en mesure de changer la nature du système et ce qui en découle comme politique économique, sociale et institutionnelle», a mentionné la secrétaire générale du PT.

D'ailleurs, dans ce sens, elle précise que seules les conditions et des mesures d'apaisement dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux pourraient se présenter comme des garanties de bonne intention des décideurs quant à la résorption de la situation politique du pays dans son ensemble.

Louisa Hanoune a appelé les militants et les cadres du PT à se préparer à une situation des plus difficiles sur le plan politique. Elle a demandé aux membres du bureau politique et aux cadres du comité central de se pencher sur «l'appel et le texte rédigé en 2016 pour exiger la convocation d'une élection de l'Assemblée nationale constituante, mais il faut qu'il soit réadapté pour le mettre en phase avec l'évolution grave que traverse le pays dans son histoire», a conclu la secrétaire générale du Parti des travailleurs Louisa Hanoune.