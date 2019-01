LE MSP «CONCERNÉ» PAR LA PRÉSIDENTIELLE La candidature de Makri actée aujourd'hui

Par Mohamed BOUFATAH -

Bouguerra Soltani a écarté définitivement l'éventualité de se présenter...

Evoquant hier la position de son parti par rapport à la présidentielle du 18 avril 2019, le président du MPS, Abderrezak Makri, a plaidé fortement devant les membres du madjlis echoura en faveur de la participation de sa formation à cette échéance. Le feux vert, qui sera donné aujourd'hui par son conseil consultatif, sera une simple formalité. Sur sa lancée, il a indiqué: «Certes notre initiative n'a pas abouti, en revanche, dans tous les esprits le MSP a fait tout son possible et a accompli son devoir.» Voulant faire croire que son initiative n'est pas sous-tendue par une stratégie personnelle et partisane, il dira: «On n'a pas défendu les intérêts personnels et partisans, mais la stabilité et l'intérêt de l'Algérie.» Ecartant tout boycott de la prochaine échéance, il indiquera:«On ne veut pas que le mouvement qui est concerné par la présidentielle soit ridiculisé et éloigné de la scène politique.» Présent à cette session, l'ancien président du Mouvement de la société pour la paix, Bouguerra Soltani, a écarté de son côté l'éventualité de se présenter à la prochaine présidentielle. Makri a indiqué à l'ouverture de la session ordinaire du majliss echoura (conseil consultatif) au Village des artistes, Zéralda (Alger) que «la présidentielle prochaine sera «soit une opportunité pour sortir des crises dans lesquelles nous pataugeons ou bien sera hélas, une occasion pour aggraver ces crises et diviser et éparpiller davantage les Algériens». «On a tiré la sonnette d'alarme depuis 2013, quand le pays avait commencé à perdre ses richesses et sa rente en raison de son échec sur le plan économique avec en toile de fond une corruption si généralisée, à tel point qu'il constituait un danger sur la stabilité, l'unité et la souveraineté nationales», a-t-il accusé. Il a vanté également «la constance de sa formation s'agissant des appel, récurrents au consensus national...». Ensuite enchaîne-t-il, «suite à notre initiative sur le consensus national lancée juste après le 7e congrès, tenu en mai dernier, les rapports de force et les mentalités ont commencé à évoluer». Pas seulement. Aux yeux du patron du MSP «le discours du pouvoir a changé dans la mesure où les partis proches du pouvoir ont commencé à reconnaître que l'Algérie traversait une crise profonde et multidimensionnelle et la solution passe par la réalisation du consensus national», cela d'une part, de l'autre, dit-il «le pouvoir a accepté de dialoguer avec nous à travers ses médiateurs, en l'occurrence les partis de l'Alliance présidentielle». A la lumière de cette évolution (changement du discours, acquiescement au dialogue), nous avons décidé de passer à un niveau supérieur: «On a pris langue avec les différents centres de décision, des contacts, du reste annoncés à nos partenaires de l'opposition.» Suite à quoi, on a pu connaître le constat du pouvoir sur la situation générale: «Le pays fait face à une crise grave, accrue par l'état de santé du chef de l'Etat.» Et «la possibilité de voir le président se porter candidat à la présidentielle» paraît «illogique» à Makri, même si, avance-t-il «personne ne connaît vraiment les intentions du président sortant ». Il a déclaré que «l'actuel pouvoir, qui est au bout du rouleau est finissant et vit ses derniers instants». «Au lieu d'un autre mandat ou de son prolongement, nous avons proposé de poursuivre le dialogue autour des réformes qui seront adoptées par l'Etat et agréées par l'opposition, pendant une période de six à une année», a-t-il soutenu.