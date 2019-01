ROUTES COUPÉES ET CITOYENS BLOQUÉS PAR LES INTEMPÉRIES L'armée à la rescousse

Par Walid AÏT SAÏD -

L'ANP sur tous les fronts

L'hiver est arrivé en force mercredi dernier! Pluies, vents et neiges se sont abattus sur plusieurs régions du pays, provoquant quelques dégâts matériels à l'image du pont qui s'est effondré à Jijel dans la nuit de mercredi à jeudi entre les communes d'El Ancer et Belhadef Bouraoui. Il y a eu aussi l'annulation des vols au niveau des aéroports de Sétif et Constantine. Mais ce sont surtout les axes routiers qui ont subi la furia de la nature.

48 axes routiers ont ainsi été complètement bloqués à la circulation. «22 Routes nationales et 26 routes de wilaya du Centre et de l'Est du pays», a indiqué, ce jeudi dernier, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN) qui précise que cela a concerné 14 wilayas. Les services de la GN ont fait état, dans une note d'information, du blocage du trafic au niveau de 26 routes de wilaya dans Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Mila, El Tarf, Guelma, Tébessa, Khenchela, Souk-Ahras, Constantine, Batna, Jijel et Sétif en raison des fortes chutes de neige. Comme à leurs habitudes, les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) étaient à la rescousse. Des détachements sont intervenus pour prêter aide et assistance aux citoyens et rouvrir les routes et pistes bloquées par la neige. «Suite aux intempéries ayant marqué quelques régions du pays, au cours des dernières 24 heures, et en exécution des instructions de monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, des détachements de l'Armée nationale populaire relevant de la 5e Région militaire ont intervenu, au niveau de Kef-Lekhal à Constantine, ainsi qu'à Aïn Arnat, El-Bhira, Aïn Abassa et El-Mouan, dans la wilaya de Sétif, pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige», précise un communiqué du MDN. L'intervention des forces de l'ANP a été des plus salutaires puisque la majorité des routes a été rouverte, hier, à la circulation routière. En plus du travail titanesque effectué par nos soldats, il faut aussi saluer la solidarité citoyenne. Comme à l'accoutumée, les Algériens sont venus en aide aux personnes bloquées par les intempéries, leur ouvrant en grand les portes de leurs maisons. Les entrepreneurs privés ont mis à disposition des APC et des directions des travaux publics leurs engins afin de désenclaver les routes. Les citoyens étaient mobilisés comme un seul homme pour venir en aide à leurs frères et soeurs en détresse! Des distributions de repas chauds et couvertures pour les automobilistes bloqués ont été improvisées. Les maisons de jeunes et auberges ont accueilli gracieusement tout ce qui ne pouvait rentrer passer la nuit au chaud. Une belle démonstration de fraternité...