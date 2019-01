LES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIÉTÉ MIXTE TENTENT DE LE DESSAISIR DE L'AFFAIRE Les grands déboires d'un liquidateur judiciaire

Il faut dire que l'on est devant un véritable film hollywoodien où les actionnaires sont prêts à tout pour «liquider» le liquidateur dont la santé est des plus fragiles.

Saïd Chekhchoukh est un expert en liquidation judiciaire à Khemis-Miliana (115 km à l'ouest d'Alger). En 2017, il a été désigné par le tribunal du chef-lieu de la wilaya comme liquidateur judiciaire d'une société mixte, née d'un partenariat privé-public qui porte le nom de «Wanis Lilfilaha». Deux experts avant lui avaient refusé l'affaire. «Mais je voulais apporter ma noble contribution à l'institution judiciaire du pays», souligne Saïd Chekhchoukh qui comprend maintenant pourquoi ses collègues ont refusé l'affaire. Il faut dire que l'on est devant un véritable film hollywoodien où les actionnaires sont prêts à tout pour «liquider» le liquidateur dont la santé est des plus fragiles. Il a effectué deux opérations chirurgicales suite à une occlusion intestinale. «J'ai rencontré plusieurs difficultés et contraintes dans I'accomplissement de ma mission que ce soit du côté de l'actionnaire privé ou de l'actionnaire public», dénonce-t-il fermement. «Le but pour les deux parties c'est de faire durer les délais afin que je sois dessaisi de l'affaire», souligne-t-il avec colère. Il semblerait que les deux actionnaires aient eu peur des révélations fracassantes de cet expert. Puisque l'audit qu'il a effectué a révélé de graves anomalies dont certaines pourraient ressembler à de la malversation. «L'audit a été effectué conformément à la mission définie dans le jugement de l'affaire et les irrégularités sont nombreuses», assure Saïd Chekhchoukh. Il cite les plus flagrantes: «Les apports des actionnaires ne reflètent pas le nombre d'actions (multiple de 10. 000, 00 DA). L'évaluation des apports en nature n'est pas annexée aux statuts comme prévu par le Code du commerce, la participation au capital sociale de l'actionnaire privé n'a pas été réalisée ce qui s'apparente à un détournement de fonds, la valeur des apports en nature est erronée au vu des recoupements réalisés, la valeur du terrain en concession n'a pas été transcrite dans les livrets de la société d'exploitation, ce qui est contraire à l'article 6 de la loi 07/11 du 25/11/2017 portant nouveau comptable financier, la société d'exploitation dispose d'un appartement à Milana, il fait objet d'une nouvelle évaluation au mépris de la législation et de la réglementation en vigueur». Saïd Chekhchoukh qui rappelle qu'il a été esté en justice par deux fois par l'actionnaire privé pour lui retirer l'affaire a eu gain de cause à chaque fois. Ce qui n'a pas empêché les deux actionnaires de lui mettre des bâtons dans les roues pour effectuer son travail, auquel il a été désigné par la justice algérienne. «En plus de m'avoir traîné devant la justice, il fait traîner l'affaire. Le bilan arrêté au 31/12/2017 m'a été remis fin août 2018 au lieu du 15 février comme convenu. Lorsque j'ai saisi, le 18 juin 2018, le président du conseil d'administration, il m'a répondu par I' intermédiaire de son conseil que les documents m'ont été remis et ce n'est qu'à la fin du mois d'août 2018 qu'un courrier m'est parvenu par l'intermédiaire d'un huissier de justice et les documents reçus sont incomplets», raconte-t-il. L'actionnaire public n'est pas en reste des accusations de Saïd.

«L'actionnaire public par l'intermédiaire du président du directoire a déstabilisé la filiale par ses changements de directeurs généraux, j'ai connu trois directeurs généraux, du moins deux, le troisième je ne l' ai pas à ce jour rencontré je l' ai convoqué pour le 20 décembre 2018 il ne s'est à ce jour pas présenté. Ce qui est dommageable pour mener à bien l'opération de dissolution, en une année», a soutenu cet expert qui se retrouve embourbé dans une affaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. D'où cet appel de détresse...