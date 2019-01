BOUIRA M'chedallah sans electricite

Par Abdenour MERZOUK -

Le poste-source d'Illiten desservant toute la région de M'Chedallah, s'est trouvé inondé par les fortes pluies.

Les intempéries, qui sévissent dans la région Centre du pays depuis mardi dernier, continuent de faire des dégâts. Après la perte d'un pompier, tombé dans une canalisation centrale au chef-lieu de wilaya, la région de M'Chedallah et selon un communiqué de la SDC de Bouira, souffre d'une coupure, d'électricité. Le poste-source d'Illiten de 60-30 KV appartenant à la filiale Grte (Société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité), desservant toute la région de M'Chedallah, s'est trouvé inondé par les fortes pluies, suite aux éboulements, qui ont obstrué les routes, ce qui a nécessité l'isolement total du poste-source en question, pour éviter tout amorçage et des dégâts au niveau des cellules des postes, de transformateurs. Toutes les communes relevant de la daïra de M'Chedallah ont été affectées par une importante coupure d'électricité et ce jeudi dernier, à partir de 8h du matin. Les services de la Protection civile et la DTP ont mobilisé leurs agents pour dégager les routes inaccessibles afin de permettre aux équipes de la direction de la distribution de Bouira, ainsi qu'aux entreprises sous-traitantes, mobilisées sur les lieux, de remédier à la situation et rétablir le courant électrique, selon le communiqué de la cellule de communication de la SDC. Les services de la DTP, pour leur part, annoncent la coupure d'électricité de plusieurs axes routiers dans les régions de Takerboust, Tikjda, Dirah, Maâla, Bouderbala. La circulation est rendue dangereuse sur les axes en raison des fortes chutes de neige également mais des éboulements et des glissements de terrain. Les oueds de la wilaya sont en crue et représentent un danger pour toute personne qui s'en approche. Pour éviter des catastrophes, les unités de la gendarmerie, de la protection civile et de police sont en état d'alerte pour pallier toute urgence.