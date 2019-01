Vagues de questions

Par Hasna YACOUB -

Il y a lieu de dire enfin que l'Algérie, malgré un niveau de corruption endémique, est loin de représenter un havre de paix pour les mafias transnationales.

L'écheveau est plus que jamais inextricable. En régurgitant plus de 300 kg de cocaïne, les vagues ont aussi largué une multitude d'interrogations sur les belles plages de Skikda. L'acheminement de trois quintaux de cocaïne dans une conjoncture politique aussi sensible qu'importante pour le pays ne vise-t-il pas à discréditer les pouvoirs publics aux yeux des citoyens? Ou a-t-on plutôt jugé que toutes les attentions étant braquées sur le prochain rendez-vous électoral, il ne pouvait y avoir meilleur moment pour tromper la vigilance des services de sécurité? Mais qui est derrière le transit d'une aussi grosse quantité de cocaïne par le pays- car il faut le dire, cette quantité n'est pas destiné au marché local - alors que le présumé Escobar algérien est déjà derrière les barreaux? Ses réseaux sont-ils toujours opérants ou est-ce que cela signifie qu'en Algérie, il n'existe pas qu'un seul Escobar mais un cartel influent de la cocaïne? Toutes ces questions donnent le tournis au citoyen lambda qui, encore une fois, se réveille sur un scandale et s'interroge sur ses tenants et aboutissants. L'histoire ne dément pas ses appréhensions et son questionnement sur les raisons qui font qu'à l'approche de chaque échéance électorale charnière, un scandale éclate. Ce fut le cas lors de l'affaire Khalifa en 2003 puis le scandale Sonatrach en 2013 et enfin l'affaire de la cocaïne de Kamel El Boucher qui pourrait être liée à la découverte d'hier. Faut-il rappeler que la saisie des 701 kg de cocaïne au large du port d'Oran n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Une affaire qui a conduit à des secousses sismiques avec une cascade de limogeages de «grosses pointures» et l'emprisonnement puis la libération de cinq généraux-majors. La justice ne les a, certes pas reconnus coupables mais ces derniers, selon la vox populi, seraient mêlés à des affaires de corruption. Du moins, leur progéniture le serait. Qu'en sera-t-il demain après la nouvelle découverte des

3 quintaux de cocaïne? De nouveaux limogeages vont-ils être opérés? De nouvelles têtes vont-elles tomber? Quelles que soient les retombées de la nouvelle saisie de cocaïne, cette dernière ne va pas seulement permettre de couper la tête des membres d'une organisation mafieuse, elle permettra également et c'est le plus important, de lutter contre la corruption et l'impunité. C'est là un engagement pris par le président de la République depuis sa venue à la tête de l'Etat. D'ailleurs, en Algérie, les lois ont été adaptées, les organes créés et les services de sécurité instruits pour lutter sans merci contre le crime, le détournement, la corruption et le blanchiment d'argent. Et dans l'affaire de cocaïne, il est autant question d'une affaire de trafic de stupéfiant que de blanchiment, corruption et malversations. En fait, ce n'est pas nouveau que de voir une interconnexion entre les différents crimes. Les cartels de la drogue dans le monde entier et c'est connu, infiltrent l'économie et la sphère politique, contaminent les partis, la société civile, les administrations etc... Il s'agit là, bien évidemment, du crime organisé qui ne manque jamais de créer l'empire d'une criminalité en col blanc auquel il recourt pour blanchir l'argent de la drogue. Les services de sécurité de l'Etat qui ont réussi à porter un coup fatal à la pieuvre géante, en mai dernier à Oran, semblent aujourd'hui s'atteler à couper ses tentacules qui s'étendent partout. Il y a lieu de dire enfin que l'Algérie, malgré un niveau de corruption endémique, est loin de représenter un havre de paix pour les mafias transnationales où le quadrillage sécuritaire est accru grâce à la puissance de l'Armée nationale. Et même s'il existe bien des trafics de stupéfiants qui, depuis l'Amérique du Sud transitent par le littoral algérien, offrant au passage des dîmes aux corrompus nationaux, pour atterrir en Europe, cela ne classe pas le pays parmi les grands ports de trafic de cocaïne comme ceux déjà largement médiatisés, à savoir les ports d'Italie, d'Espagne ou encore ceux du voisin de l'Ouest, le Maroc qui reste, le plus grand producteur de kif dans le monde.